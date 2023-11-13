Украинская блогерша Саша Бо показала, как выглядит на последнем месяце беременности

Блогер-миллионерша Александра Тарнавская готовится в третий раз стать матерью.

Известная украинская блогерша Александра Тарнавская, которая больше известна под именем Саша Бо, показала, как выглядит на последнем месяце беременности. Саша ждет третьего ребенка. Фото она опубликовала в своем Instagram.

Саша позировала в объятиях своего мужа Платона Тарнавского, и показала несколько фото наедине.

Саша Бо

В своем фотоблоге Саша обнародовала серию черно-белых снимков, ведь, по ее словам, "есть фото, которые в цвете не нуждаются".

"Семья имеет смысл только в том случае, когда она выполняет роль самого спокойного и безопасного места на Земле", — подписала фотографии блогерша.

Ранее Саша Бо рассекретила, какое имя выбрала для дочери. По словам блогера, она и ее любимый долго колебались, но в конце концов, имя выбрал именно Платон.

Саша Бо с любимым

"Имя для дочери мы выбрали давно. У каждого из нас был свой единственный вариант имени, они были абсолютно разными. Последнее слово было за Платоном, на этот раз. Я долго не колебалась, потому что имя замечательное и очень символичное", — поделилась блогерша.

Саша Бо сообщила, что девочку они с Платоном назовут Верой.

Кто такая Саша Бо

Настоящее имя блогера — Александра Тарнавская (до замужества носила фамилию Боднар). Она родилась 19 июня 1995 года и стала первой украиноязычной блогершей, которой удалось собрать миллионную аудиторию в Instagram.

Александра — родом из Ивано-Франковска. По образованию она стоматолог. А в 2020 году Саша открыла свой салон Stories by Sashaabo, а в следующем году клинику эстетической косметологии.

Саша Бо с сыном

В 2015 году Саша вышла замуж за ведущего и блогера Игоря Пустовита. Родила от него двух сыновей: Даниила и Евгения. В 2021 году пара развелась. Затем Саша Бо начала отношения со своим одногруппником Платоном Тарнавским.

Свой популярный блог Александра ведет с 2016 года. Его тематика — материнство, здоровье, красота и лайфстайл.

Напомним, развод Александры и ее первого мужа был скандальным. Пара давала интервью, в которых обвиняла друг друга в абьюзе и лжи.