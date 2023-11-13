"Ушла на пятом месяце беременности". Ксения Мишина откровенно рассказала об отце своего ребенка

Известная украинская актриса Ксения Мишина, которая самостоятельно воспитывает 11-летнего сына Платона, впервые рассказала о его родном отце.

Подробностями прошлой личной жизни Мишина поделилась в ютуб-проекте 30+, который создала Рамины Эсхакзай.

Так, актриса впервые за годы своей карьеры призналась, как на 5-м месяце беременности ушла от отца своего сына. Все потому, что поняла, что не готова идти с ним дальше.

Ксения Мишина с сыном

По словам Мишиной, прежде чем она забеременела, они с ее партнером прожили вместе около 1,5 года. Все это время они имели незащищенный половой акт, поэтому были готовы, что могут стать родителями. Партнер Ксении даже уверял ее, что хочет от нее детей, однако когда актриса забеременела, все резко изменилось.

"Начало беременности было очень сложным. У меня был ужасный токсикоз. Я с 50 килограммов похудела до 46. Я не могла чистить зубы, не могла готовить. Вообще не могла ничего делать из-за запахов. Мне было очень плохо и он видимо не понял", — отметила Мишина.

Известно, что отец сына Мишиной был старше ее на 7 лет, однако он не ожидал того, что дальше начало происходить с его возлюбленной.

По ее словам, уже потом он сказал ей, что просто испугался. Именно поэтому уже на 5 месяце беременности актриса собрала вещи и уехала жить к родителям. Больше она не вернулась к отцу сына.

"Я ушла окончательно от него, это был 5 месяц беременности, из которых я четыре месяца промучилась и с ним, и с туалетом. А потом я просто села и сказала и на*ера мне это нужно. Мне насколько было плохо с ним, что у меня не было никакого страха. Я поехала к родителям. Мне было стыдно, что так произошло в моей жизни", — призналась Мишина.

Мишина также рассказала, что за 11 лет жизни сына, его отец никоим образом не принимал участия в его жизни и воспитании. Финансово актриса самостоятельно содержит сына. За все годы жизни Платонова родной отец подарил ему только велосипед и планшет.

Мишина также призналась, как ее бывший появился в жизни ее сына. Это произошло в начале войны в 2022 году. Он изъявил желание встретиться с мальчиком. Ксения решила, что сын должен знать об этом и спросила, хочет ли он познакомиться. Конечно мальчик изъявил желание. Однако уже потом отец признался Ксении, что не испытывает любви к сыну.

Услышав эти слова актриса просто послала бывшего и сказала, чтобы больше не появлялся в их жизни.

Отметим, что актриса родила, когда ей было 22 года. Будучи молодой она осталась матерью-одиночкой.

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