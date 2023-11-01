"Перемены": Екатерина Кухар спровоцировала слухи о разводе (фото)

Тем временем Александр Стоянов выложил фото с загадочной женщиной.

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41-летняя украинская прима-балерина Екатерина Кухар спровоцировала слухи о разводе с 36-летним Александром Стояновым. Накануне она выложила свежее селфи с загадочной подписью в своем Instagram с более 350 тыс. подписчиков.

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"Когда в личной жизни женщины происходят перемены, она идет к парикмахеру", — отметила медийная персона.

На фото Екатерина предстала в нежно-розовом свитере и с новой прической. Она сделала челку.

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Екатерина Кухар Фото: Скріншот

Артистка балета и премьер Национальной оперы Украины официально женаты 5 лет. До этого пара встречалась 10 лет. Звездные супруги воспитывают общую дочь Анастасию. Кроме того, у балерины подрастает наследник Тимур от предыдущего союза.

Между тем Александр Стоянов несколько недель назад выложил фото с загадочной женщиной, чем еще больше озадачил фанатов, которые начали в комментариях выражать свое возмущение. Впрочем, премьер сразу ответил, что на самом деле это его сестра.

Александр Стоянов с сестрой

Напомним, Екатерина Кухар и Александр Стоянов встретились с королевой Швеции весной 2022 года.

Также Фокус писал о появлении Екатерины Кухар на Каннском кинофестивале 2023 в платье украинского бренда.