Монатик откровенно рассказал о дорогих подарках жене

Известный украинский певец Дмитрий Монатик откровенно рассказал о личной жизни и быте в семье.

О пикантных подробностях певец признался в программе "33 вопроса" на Youtube-канале "Люкс ФМ".

В частности, певец рассказал, что очень ненавидит "бытовуху", чем очень бесит свою жену Ирину.

Монатик также уточнил, что домашними делами и бытом в семье больше занимается жена, хотя он также старается помогать. На нем как на муже лежит ответственность больше за электронику, ремонт. В общем Дмитрий занимается всеми вопросами, которые связаны с современными технологиями.

В откровенном разговоре о семье Дмитрий также довольно откровенно рассказал, что редко радует свою жену цветами. Он отметил, что дарит их, но ему самому кажется, что это можно было бы делать чаще.

Также Монатик впервые рассказал, какой самый дорогой подарок подарил жене.

"Я скажу более душевные вещи. Мы друг другу сделали самый большой подарок — это наши сыновья. Из материального, на сегодняшний день — это электроавтомобиль марки Jaguar", — сказал певец.

Дмитрий также рассказал, что больше всего любит в жене ее искренность, доброту к людям, а также то, что она умеет видеть "свет во тьме".

Также Монатик назвал свою жену Ирину "секси".

Стоит отметить, что Дмитрий и Ирина уже 8 лет в браке. Супруги имеют двух сыновей — Платона и Даниила.

Напомним, недавно мы писали, что Бритни Спирс раскрыла 10 шокирующих тайн о своей личной жизни.