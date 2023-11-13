Кейт Бекинсейл показала, как сделать маленькое черное платье произведением искусства (фото)

Кейт Бекинсейл – это женский ответ Джареду Лето, которого из-за его слишком молодого вида называют мужчиной без возраста.

50-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл выглядит настолько молодо, что может позволить себе дерзкие модные эксперименты, не переживая, что у кого-то повернется язык обвинить ее в попытках остановить старение любыми способами. Она часто публикует на своей странице в соцсети фотографии, на которых позирует в откровенных нарядах, демонстрируя подтянутую фигуру и удивительно свежий внешний вид. Не стал исключением и ее последний пост, где актриса поделилась снимками в ультракоротком черном платье и стрипах.

Даже такому провокационному наряду звезда придала очень дорогой вид, покрыв лиф крупными блестящими камнями, которые сделали довольно простое платье роскошным. Свой образ она дополнила серьгами с висячими бриллиантами и большим черным бантом. Особенное внимание привлекал к себе пояс, усыпанный камнями, похожими на бриллиантами, который стягивал ее на талии, а также имел огромную пряжку с синим драгоценным камнем, имитирующую экстравагантное кольцо с сапфиром.

Кейт позирует с двумя подругами.

"Крутые девчонки уходят", – подписала она пост.

Несколькими днями ранее Бекинсейл поразила публику появлением на модном празднике в честь 10-летия Сары Кавацца Факкини в качестве креативного директора Genny, который проходил в Лос-Анджелесе. На ней было красивое кольчужное платье длиной до пола, украшенное интересным дизайном поверх прозрачной ткани, закрывающей грудь. Ансамбль завершали прозрачные туфли-стрипы на прозрачной платформе и высоком каблуке.

В конце сентября знаменитость появилась на Balmain's Zodiac Ball, который проходило в поместье Гудини на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе и было организовано Balmain. Бекинсейл подчеркнула свою фигуру в блестящем кремовом боди с глубоким декольте, но настоящей изюминкой ансамбля стала ее огромная шляпа и длинная вуаль с кружевными деталями, которая доходила до пола. Она также подобрала к наряду золотистые босоножки на огромной платформе, золотые серьги и несколько колец.

Ранее Фокус писал, что Кейт Бекинсейл в прозрачном платье и золотом купальнике посетила мероприятие в Венеции.