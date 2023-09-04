Кейт Бекинсейл в прозрачном платье и золотом купальнике посетила мероприятие в Венеции

Актриса посетила гала-концерт amFAR в Венеции, на котором также блистали Карла Бруни и Милла Йовович, а выступала Рита Ора.

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В Венеции продолжается кинофестиваль, и хоть красные дорожки выглядят скупо из-за продолжающихся забастовок актеров и сценаристов в США, ежегодный сбор средств на борьбу со СПИДом, проходивший в то же время, собрал немало высокопоставленных посетителей. Об этом пишет Daily Mail.

Для того чтобы вечер был гламурным, на нем присутствовали актрисы Кейт Бекинсейл, Милла Йовович и Белла Торн, приехавшие в северную Италию исключительно для благотворительного мероприятия amFAR.

Выбрав широкое прозрачное платье с блестящими золотыми украшениями, 50-летняя Бекинсейл практически не оставила простора воображению.

Кейт Бекинсейл на вечере amFAR Фото: Getty Images

Британская звезда завершила эффектный образ туфлями на платформе.

Также на вечере присутствовали Белла Торн и Леона Льюис, а перед гостями выступала Рита Ора, которая сенсационно выглядела в платье с длинным струящимся шлейфом и белым скульптурным корсажем.

Рита Ора и Кейт Бекинсейл на вечере amFAR Фото: Getty Images

Венецианский международный кинофестиваль — старейший кинофестиваль в мире. На прошлой неделе начался 80-й по счету, юбилейный фестиваль. Однако красная дорожка выглядела ожидаемо скудно из-за забастовок сценаристов и актеров в США.

Фестиваль открылся премьерой итальянского фильма о Второй мировой войне "Команданте" режиссера Эдоардо Де Анжелиса.

Мероприятие продлится до 9 сентября и завершится испаноязычной драмой Netflix "Снежное общество".

Фестиваль традиционно проходит на Венецианском Лидо – так называемом пляже Венеции – тонком барьерном острове в Венецианской лагуне, который находится в нескольких минутах езды на лодке от главного города Венеции. В отличие от самой Венеции, в Лидо есть доступ к автомобилям.

Фестиваль знаменует собой начало сезона наград и регулярно выдвигает главных фаворитов на "Оскар". Восемь из 11 последних наград "Оскара" за лучшую режиссуру достались фильмам, дебютировавшим в Венеции.

За престижную награду, — "Золотого льва", — будут бороться новые фильмы таких режиссеров, как Брэдли Купер, Йоргос Лантимос, Дэвид Финчер, Майкл Манн, София Коппола, Ава Дюверней и Рюсуке Хамагучи.

Никто в Голливуде не хочет, чтобы забастовщики видели, что он поступает неправильно, и вся кино- и телеиндустрия полностью остановилась.

Профсоюз писателей WGA объявил забастовку 2 мая, а 14 июля за ней последовал профсоюз актеров SAG-AFTRA.

У большинства других звезд нет другого выбора, кроме как держаться в стороне. Брэдли Купер, написавший, продюсировавший и срежиссировавший картину "Маэстро" о дирижере и композиторе Леонарде Бернстайне, не будет в Венеции, чтобы посмотреть, возможно, самый определяющий фильм своей карьеры, который выйдет на Netflix.

Напомним, ранее Франсуа Саркози и Карла Бруни прибыли на Венецианский кинофестиваль.