Кейт Бекінсейл у прозорій сукні та золотому купальнику відвідала захід у Венеції

Акторка відвідала гала-концерт amFAR у Венеції, на якому також сяяли Карла Бруні та Мілла Йовович, а виступала Ріта Ора.

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У Венеції триває кінофестиваль, і хоч червоні доріжки мають скупий вигляд через триваючі страйки акторів і сценаристів у США, щорічний збір коштів на боротьбу зі СНІДом, що проходив у той самий час, зібрав чимало високопоставлених відвідувачів. Про це пише Daily Mail.

Для того щоб вечір був гламурним, на ньому були присутні акторки Кейт Бекінсейл, Мілла Йовович і Белла Торн, які приїхали до північної Італії винятково для благодійного заходу amFAR.

Обравши широку прозору сукню з блискучими золотими прикрасами, 50-річна Бекінсейл практично не залишила простору уяві.

Кейт Бекінсейл на вечорі amFAR Фото: Getty Images

Британська зірка завершила ефектний образ туфлями на платформі.

Також на вечорі були присутні Белла Торн і Леона Льюїс, а перед гостями виступала Ріта Ора, яка мала сенсаційний вигляд у сукні з довгим струмливим шлейфом і білим скульптурним корсажем.

Ріта Ора і Кейт Бекінсейл на вечорі amFAR Фото: Getty Images

Венеціанський міжнародний кінофестиваль — найстаріший кінофестиваль у світі. Минулого тижня розпочався 80-й за рахунком, ювілейний фестиваль. Однак червона доріжка мала очікувано мізерний вигляд через страйки сценаристів і акторів у США.

Фестиваль відкрився прем'єрою італійського фільму про Другу світову війну "Команданте" режисера Едоардо Де Анжеліса.

Захід триватиме до 9 вересня і завершиться іспаномовною драмою Netflix "Снігове товариство".

Фестиваль традиційно відбувається на Венеціанському Лідо — так званому пляжі Венеції — тонкому бар'єрному острові у Венеціанській лагуні, що розташований за кілька хвилин їзди на човні від головного міста Венеції. На відміну від самої Венеції, у Лідо є доступ до автомобілів.

Фестиваль знаменує собою початок сезону нагород і регулярно висуває головних фаворитів на "Оскар". Вісім з 11 останніх нагород "Оскара" за найкращу режисуру дісталися фільмам, які дебютували у Венеції.

За престижну нагороду, — "Золотого лева", — боротимуться нові фільми таких режисерів, як Бредлі Купер, Йоргос Лантімос, Девід Фінчер, Майкл Манн, Софія Коппола, Ава Дюверней і Рюсуке Хамагучі.

Ніхто в Голлівуді не хоче, щоб страйкарі бачили, що він чинить неправильно, і вся кіно- і телеіндустрія повністю зупинилася.

Профспілка письменників WGA оголосила страйк 2 травня, а 14 липня за нею пішла профспілка акторів SAG-AFTRA.

У більшості інших зірок немає іншого вибору, окрім як триматися осторонь. Бредлі Купер, який написав, продюсував і зрежисував картину "Маестро" про диригента і композитора Леонарда Бернстайна, не буде у Венеції, щоб подивитися, можливо, найбільш визначальний фільм своєї кар'єри, який вийде на Netflix.

Нагадаємо, раніше Франсуа Саркозі та Карла Бруні прибули на Венеціанський кінофестиваль.