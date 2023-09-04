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Стиль життя

Ніколя Саркозі та Карла Бруні прибули на Венеційський кінофестиваль (фото)

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Фото: Getty Images | Ніколя Саркозі та Карла Бруні

Подружжя трималося за руки, коли припливло на острів Лідо, де проходить ювілейний 80-й фестиваль.

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68-річний колишній президент Франції Ніколя Саркозі та його дружина, 55-річна співачка і модель Карла Бруні прибули на Венеційський кінофестиваль-2023 в суботу, 2 вересня. Про це пише Purepeople.

Подружжя прибуло на італійський острів Лідо в розпал 80-го фестивалю, який розпочався 30 серпня 2023 року та продовжиться до 9 вересня.

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Ніколя Саркозі та Карла Бруні Fullscreen
Ніколя Саркозі та Карла Бруні
Фото: Getty Images

Експрезидент Франції обрав для італійської появи класичний костюм, який складався із сірих штанів, чорного піджака, білої сорочки та темно-коричневого взуття.

Тим часом французька співачка та модель італійського походження продемонструвала чорний комбінезон із широким гірчичним ременем. На ногах знаменитості були босоніжки, а до образу вона додала масивну чорну сумку та сонцезахисні окуляри. Волосся колишньої першої леді Франції було розпущене.

Подружжя трималося за руки, а також обіймалося, коли вони пливли до острова.

Ніколя Саркозі та Карла Бруні Fullscreen
Ніколя Саркозі та Карла Бруні
Фото: Getty Images
Ніколя Саркозі та Карла Бруні Fullscreen
Ніколя Саркозі та Карла Бруні
Фото: Getty Images

Ніколя Саркозі та Карла Бруні одружилися у 2008 році після розлучення експрезидента із Сесілією Сіґанер-Альбеніс.

карла бруни николя саркози венеция Fullscreen
Ніколя Саркозі та Карла Бруні
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Карла Бруні зʼявилася на червоній доріжці в Каннах.

Також Фокус писав про відпочинок Карли Бруні та Ніколя Саркозі на яхті влітку 2022 року.