Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан намекнули на сиквел культовой комедии (фото)

Актрысы –в предвкушении новой работы после завершения забастовки Гильдии актеров, которая длилась 118 дней.

64-летняя американская актриса и писательница Джейми Ли Кертис заинтриговала 5,5 миллиона своих подписчиков в Instagram селфи с 37-летней актрисой Линдси Лохан. Они обе сыграли главные роли в комедии Марка Уотерса "Чумовая пятница" 2003 года, и теперь заинтриговали поклонников.

"Слишком поздно. Ты выросла и такая красивая! … забастовка закончилась, так что, надеюсь, мы сможем снова поменяться местами в ближайшем будущем!", – подписала она снимки с разницей в 20 лет.

Год назад Джейми Ли Кертис отметила, что много говорят о продолжении диснеевского фильма, и рассказала о своем желании снова поработать с Лохан.

"Честно говоря, не было бы ничего, что я хотела бы больше всего, чем иметь возможность снова работать с ней, снова делить наше время, и теперь иметь возможность разделить его в этом возрасте с нами обоими, на 20 лет старше, или кем бы мы ни были", – подчеркнула она.

В другом интервью на вопрос, каким она видит сюжет продолжения знаменитой картины, Кертис пошутила, что хотела бы сыграть старую бабушку, которая меняется телами с Лохан:

"И тогда Линдси становится сексуальной бабушкой, которая по-прежнему счастлива с Марком Хармоном во всех отношениях, в которых вы были бы счастливы с Марком Хармоном. Проще говоря, мне бы хотелось, чтобы Линдси стала горячей бабушкой, и мне бы хотелось, чтобы я сегодня пыталась справиться с малышами. Я хочу быть родителем вертолета в современном мире, как старушка".

О готовности сняться в продолжении картины говорила и Лохан, которая не исключает, что им с Кертис еще удастся поработать вместе.

Хотя с момента дебюта оригинального фильма прошло 20 лет, Джейми Ли и Линдси сохранили близкую дружбу. После того, как в июле Лохан родила первенца Луая своему мужу Бадеру Шаммасу, Кертис в подарок послала паре подборку детских книг. Она также поздравила молодую маму в Instagram, поделившись их фотографией из прошлого с подписью: "Моя кинодочь только что сделала меня бабушкой. Благословения Линдси и Бадеру за рождение Луая!".

О чем фильм "Чумовая пятница"

Первый фильм "Чумовая пятница" был снят в 1976 году с Барбарой Харрис в роли матери и Джоди Фостер в роли дочери. Картина 2003 года – это вторая экранизация книги Мэри Роджерс "Причудливая пятница". Премьера в США состоялась 4 августа 2003 года.

Доктор Тэсс Колман (Джейми Ли Кертис) не может найти общий язык со своей 15-летней дочерью Анной (Линдси Лохан). Их жизненные установки и вкусы расходятся буквально во всем. Это касается не только моды, причесок и музыки, но также мужчин. Ссоры сотрясают дом постоянно: Тэсс не одобряет музыкальных пристрастий дочери, а Анна не выносит жениха своей матери, хотя свадьба назначена уже на субботу. Однажды в четверг эти разногласия достигают предела. И вот судьба решает подкинуть им испытание — рано утром в пятницу мама и дочка обнаруживают, что они поменялись телами.

В свои первые выходные фильм собрал 22,2 миллиона долларов в 2954 кинотеатрах, заняв второе место. Общие кассовые сборы картины составили свыше 160 миллионов долларов при бюджете ленті 20 миллионов.

Изначально Джейми не должна была играть Тэсс. Первым выбором продюсеров была Джоди Фостер, поскольку она снялась в оригинальной адаптации 1976 года, но актриса отказалась, как сообщается, потому, что не хотела, чтобы это воспринималось как отвлекающий "кастинг трюков". Следующей в их списке была Аннетт Бенинг, которая согласилась на эту роль, но ей пришлось отказаться от участия всего за четыре дня до начала съемок. Оказавшись в беде, создатели фильма обратились к Кертис, которая была занята в книжном туре, когда ей позвонили. Однако, страстно желая получить эту роль, она подготовилась к роли всего за четыре дня.

Что касается Лохан, то, по словам кастинг-команды, ее прослушивание было худшим. Однако режиссер решил, что именно эта актриса ему нужна, и не прогадал. Для Линдси это был второй большой фильм после картины "Ловушка для родителей" 1998 года.

"В ней была эта удивительная буря и энергия, которые, как мы думали, будут действительно интересны для этого персонажа", – объяснил Уотерс.

Неряшливый образ Лохан на экране — седые пряди волос, футболки с группами, колье-колье и брюки-карго — одна из самых запоминающихся вещей в "Чумовой пятнице". Но этого могло не быть, поскольку стиль альтернативного рока Анны был изменен в последнюю минуту; Изначально персонаж был прописан как гот, но Лохан наложила вето на эту идею. "Никто не мог понять этого персонажа, когда она была настоящим готом. Там ничего не было", — сказала она Vanity Fair в интервью 2006 года. Поначалу вместо этого актриса попыталась сделать Анну опрятной, надев на прослушивание рубашку с воротником Abercrombie & Fitch и брюки цвета хаки, но создатели фильма в конечном итоге отвергли эту идею и выбрали альтернативный образ.

Ранее Фокус писал, что Джейми Ли Кертис воссоединилась с Арнольдом Шварценеггером спустя 30 лет после совместных съемок.