Актриса Линдси Лохан впервые стала мамой

Мальчик родился в Дубае, где живет Линдси со своим мужем.

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37-летняя актриса Линдси Лохан, одна из самых ярких бунтарок начала 2000-ых, впервые стала мамой, родив супругу-финансисту Бадеру Шаммасу сына, пишет TMZ.

Мальчик появился на свет в Дубае, где живет пара. Новорожденного назвали Луаем. Луай — это арабское имя, означающее "щит или защитник".

"Семья на седьмом небе от любви", – заявил СМИ представитель супругов.

Члены семьи Линдси скоро отправятся в Дубай, чтобы встретиться с Луаем.

Линдси прославилась благодаря своим ролям в таких фильмах как "Ловушка для родителей", "Чумовая пятница" и "Дрянные девчонки". Однако слава в раннем возрасте имела и темную сторону: алкогольная и наркотическая зависимость, постоянные вечеринки, проблемы с родителями, публичные скандалы.

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Многие не верили, что Лохан сумеет вернуться к нормальной жизни, однако она взялась за голову. По решению суда актриса посещала реабилитационный центр, а в 2021 году наладилась и ее личная жизнь. В Instagram она сообщила о своей помолвке с финансистом Бадером Шаммасом.

"Моя любовь. Моя жизнь. Моя семья. Мое будущее", — написала Линдси, рассказывая о своем женихе.

Пара связала себя узами брака 3 апреля 2022 года. Год спустя, в марте 2023 года, звезда объявила, что ждет первого ребенка от Бадера.

Ранее Фокус писал, что за несколько дней до родов Линдси Лохан показала, как оформила детскую комнату для своего малыша. Также мы писали, как она рассказала мужу о беременности.