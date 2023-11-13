Продюсер популярного израильского сериала "Фауда" погиб в Секторе Газа

Матан Меир, как и прочие члены съемочной группы, отправился на войну после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Матан Меир, член съемочной группы популярного сериала Netflix "Фауда", погиб в бою между Израилем и ХАМАС. Это подтвердили прочие участники съемочной группы сериала, выразив соболезнования, пишет Variety.

The Times of Israel сообщила, что Меир вместе с четырьмя другими израильскими солдатами был убит 11 ноября после того, как наткнулся на заминированный туннель рядом с мечетью в северной части Сектора Газа. Меиру было 38 лет.

Матан Меир

"Мы абсолютно опустошены, сообщая, что один из членов нашей семьи "Фауда", Матан Меир, был убит в бою в Секторе Газа. Матан был неотъемлемой частью съемочной группы на протяжении всех 4 сезонов "Фауды". Весь актерский состав и съемочная группа убиты горем из-за этой трагической утраты. Мы хотели бы выразить соболезнования семье и друзьям Матана. Пусть его душа покоится с миром", — написала команда сериала в Instagram.

Звезда сериала и соавтор сценария Лиор Раз также поделился сообщением, добавив: "Я любил тебя, Матан. Спасибо тебе за все".

Шоураннер Ави Иссахаров также отдал дань уважения в социальных сетях.

Сериал "Фауда", впервые вышел на экраны в 2014 году. Он описывает деятельность контртеррористического подразделения Армии обороны Израиля и его командира Дорона (Лиор Раз). По сюжету первого сезона Дорон преследовал боевика ХАМАСа по прозвищу "Пантера". Шоу основано на собственном опыте службы Раза и Иссахарова в Армии обороны Израиля.

Трейлер сериала "Фауда"

Помимо четырех сезонов "Фауды", Матан Меир работал и над другими сериалами, в том числе над израильскими полицейскими драмами "Сорока" и "Полицейские".

Напомним, конфликт между ХАМАСом и Израилем обострился 7 октября, когда террористическая группировка нарушила режим прекращения огня, убив более 1400 мирных жителей на границе Израиля и Сектора Газа. 240 человек, среди которых 10-месячный ребенок, дети и пожилые люди, были взяты в заложники. Они удерживаются в Секторе Газа уже более пяти недель.

Напомним, ранее стало известно, что бойцы Армии обороны Израиля (АОИ) медленно продвигаются по туннелям, разыскивая боевиков ХАМАСа. В Секторе Газа были построены километры тоннелей.

И это не просто проходы под землей, а туннели, оборудованные электричеством, тщательно замаскированные на поверхности, которые простираются под всей Газой. Также там имеются бункеры с запасами провизии, воды и оружием.