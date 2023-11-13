"Гарфилд" возвращается! Вышел трейлер перезапуска популярного мультфильма (видео)

Картина выйдет на экраны 24 мая 2024 года.

Sony Pictures Entertainment представила первый трейлер анимационного фильма о приключениях рыжего кота Гарфилда, который так и называется "Фильм о Гарфилде" и рассказывает историю маленького кота и его хозяина Джона Арбакла.

Трейлер обыгрывает некоторые ключевые черты животного, в том числе его любовь к лазанье, и власть, которую он имеет над Джоном. Помимо подробного описания того, как он впервые встретил своего человека, фильм расскажет историю о том, как жизнь Гарфилда переворачивается с ног на голову, когда он узнает, что его отец Вик (Сэмюэл Л. Джексон) все еще жив и бродит по миру как железнодорожный кот. Жизнь выглядит довольно приятной для Гарфилда, собаки Оди и Джона в их уютном доме, наполненном лазаньей. Но когда Гарфилд и Оди оказываются далеко от дома и теряются, их пути неожиданно пересекаются с Виком, и чувство улицы седого старого кота – единственное, что может привести их обратно к Джону.

Гарфилда озвучит зять Арнольда Шварценеггера, актер Крисс Пратт. Споры вокруг его участия в фильме уже запятнали его репутацию из-за личных и политических взглядов актера за кадром. Например, он высказывался, что строг в воспитании детей, ему приписывали рассистские комментарии в соцсетях, а также припомнили связь с церковью Хиллсонг, которую такие знаменитости, как, например, Эллиот Пейдж, осудили за унижения и оскорбления ЛГБТ-сообщества.

"Я хожу в церковь, которая открывает свои двери абсолютно для всех. Я человек, который считает, что каждый имеет право любить того, кого хочет, независимо от осуждения ближнего", – ответил он хейтерам.

Предыдущая роль Пратта в озвучке в фильме "Супер Марио Бразерс" подверглась критике за то, что звучала слишком похоже на его типичный голос, а трейлер "Гарфилда" предполагает аналогичную лень в его изображении культового кота.

Его коллегами по дубляжу стали Сэмюэл Л. Джексон, Николас Холт, Бретт Гольдштейн и Ханн Уоддингем. Режиссером картины выступил Марк Диндал.

Картина выходит на большие экраны 24 мая следующего года.

Гарфилд – это фактически приквел культовой комедии "Гарфилд" 2004 года по мотивам комиксов Джима Дэвиса. Фильм разнесли критики, однако это не помешало ему стать коммерчески успешным. При бюджете в 50 млн долларов картина заработала в прокате более 200 млн.

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