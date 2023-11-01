Вышел первый трейлер сериала о создателе модного дома Balenciaga (видео)

Шестисерийный фильм выйдет на экраны 19 января 2024 года. В нем будем много красоты, моды и творчества.

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Испанский филиал Disney+ опубликовал первый тизер шестисерийного драматического сериала "Кристобаль Баленсиага" о жизни и творчестве одного из самых известных дизайнеров в мире и основателя одноименного модного дома.

В сериале, созданном Лурдесом Иглесиасом и 12-кратными лауреатами премии "Гойя" Айтором Арреги, Джоном Гараньо и Хосе Мари Гоэнагой ("Бесконечная впадина"), актер Альберто Сан-Хуан играет Кристобаля Баленсиагу, загадочного и необычайно талантливого человека из Гетарии, который бросил вызов социальным условностям того времени и произвел революцию в мире моды.

"Кристобаль Баленсиага" начинается с того, что дизайнер представляет свою первую парижскую коллекцию высокой моды в 1937 году. Он оставил после себя успешную карьеру в своих ателье в Мадриде и Сан-Себастьяне, одевая испанскую элиту и аристократию. Однако модели, которые задали тренд в Испании, не совсем работают в сложной империи моды, которой стал Париж, где Chanel, Dior и Живанши являются эталоном высокой моды. Руководствуясь одержимостью контролем во всех аспектах своей жизни, Кристобаль Баленсиага определит свой стиль и в конечном итоге станет одним из самых важных дизайнеров всех времен.

В сериале, кроме Сан-Хауна, снялись актеры со всего мира, которые воплотили на экране известных персонажей ХХ-го века. Среди них Белен Куэста (Фабиола де Мора и Арагон), Хосеан Бенгоэчеа (бизнесмен из Сан-Себастьяна Николас Бискаррондо), Сесилия Солагурен (его жена Виргилия Мендисабаль), Адам Кинтеро (Рамон Эспарса, соавтор), Томас Куманс (Владцио Д'Аттенвиль, деловой партнер Кристобаля Баленсиаги), Джемма Уилан (Пруденс Глинн, журналистка The Times), Анук Гринберг (Коко Шанель), Габриэль Лазур (Кармел Сноу, модный директор Harper's Bazaar), Патрис Тибо (Кристиан Диор), Нина д'Урсо (модель Колетт) и Анна-Виктуар Оливье (в роли Одри Хепберн).

За оригинальный саундтрек, среди прочего, отвечает композитор Альберто Иглесиас, обладатель 11 премий "Гойя", номинированный 19 раз, четырехкратный номинант на премию "Оскар", трехкратный номинант на премию Bafta и двукратный номинант на "Золотой глобус". Художником по костюмам стала номинантка на премию "Оскар" за игровой фильм "Мулан" студии Уолта Диснея и номинантка на премию "Эмми" за дизайн костюмов "Миссис Америка" Бина Дайгелер. Главный визажист проекта – Кармеле Солер, который был номинирован на премию "Гойя" за фильм "Кожа, в которой я живу"

Премьера сериала состоится 19 января 2024 года на Disney+.

Кто такой Кристобаль Баленсиага

Кристобаль Баленсиага был одним из революционеров моды в начале ХХ века. Он родился в 1895 году в Гетарии, небольшом городке в Страны Басков.

Его отец был рыбаком, а мать — швеей, и он был поражен нарядами, которые она создавала. С 12 лет он сам помогал ей в работе. И маркиза де Каса Торрес, которая после стала его постоянной клиенткой и покровительницей отправила талантливого мальчика учится кройке и шитью.

В 1917 году в 22 года Кристобаль уже открыл свой собственный модный дом и назвал его Eisa в честь своей матери. Во время гражданской войны Кристобаль уехал в Париж и снова открыл свои магазины в 1936 году, но уже под именем La Maison Balenciaga.

Его партнерами по бизнесу стали баскский финансист Николас Бискаррондо и Владзио Завроровски д'Атанвил – его единственная любовь. После смерти Владзио в 1948 году, Баленсиага едва не закрыл свой бизнес.

Кристобаль был трудоголиком и затворником. За все время он дал только одно интервью. Он придумал платье фасона baby doll, платье-рубашку, платье-кокон, блузу без воротника и многое другое. Однако в 1968 году Баленсиага закрыл свой модный дом Balenciaga, не желая развивать линию прет-а-порте, и сообщив своим безутешным поклонницам, что "не собирается заниматься проституцией".

Он скончался в 1972 году, всего через четыре года после того, как ушел на пенсию

Ранее Фокус писал, что первые кадры со съемок сериала появились еще в августе 2022 года.