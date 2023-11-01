Вийшов перший трейлер серіалу про творця модного дому Balenciaga (відео)

Шестисерійний фільм вийде на екрани 19 січня 2024 року. У ньому буде багато краси, моди та творчості.

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Іспанська філія Disney+ опублікувала перший тизер шестисерійного драматичного серіалу "Крістобаль Баленсіага" про життя і творчість одного з найвідоміших дизайнерів у світі та засновника однойменного модного дому.

У серіалі, створеному Лурдесом Іглесіасом і 12-кратними лауреатами премії "Гойя" Айтором Аррегі, Джоном Гараньо і Хосе Марі Гоенагою ("Нескінченна западина"), актор Альберто Сан-Гуан грає Крістобаля Баленсіагу, загадкову і надзвичайно талановиту людину з Гетарії, яка кинула виклик соціальним умовностям того часу і здійснила революцію у світі моди.

"Крістобаль Баленсіага" починається з того, що дизайнер представляє свою першу паризьку колекцію високої моди 1937 року. Він залишив після себе успішну кар'єру у своїх ательє в Мадриді та Сан-Себастьяні, одягаючи іспанську еліту й аристократію. Однак моделі, які задали тренд в Іспанії, не зовсім працюють у складній імперії моди, якою став Париж, де Chanel, Dior і Живанши є еталоном високої моди. Керуючись одержимістю контролем у всіх аспектах свого життя, Крістобаль Баленсіага визначить свій стиль і зрештою стане одним із найважливіших дизайнерів усіх часів.

У серіалі, крім Сан-Хауна, знялися актори з усього світу, які втілили на екрані відомих персонажів ХХ-го століття. Серед них Белен Куеста (Фабіола де Мора і Арагон), Хосеан Бенгоечеа (бізнесмен із Сан-Себастьяна Ніколас Біскаррондо), Сесілія Солагурен (його дружина Віргілія Мендісабаль), Адам Кінтеро (Рамон Еспарса, співавтор), Томас Куманс (Владціо Д'Аттенвіль, діловий партнер Крістобаля Баленсіаги), Джемма Вілан (Пруденс Глінн, журналістка The Times), Анук Грінберг (Коко Шанель), Габріель Лазур (Кармел Сноу, модна директорка Harper's Bazaar), Патріс Тібо (Крістіан Діор), Ніна д'Урсо (модель Колетт) та Анна-Віктуар Олів'є (в ролі Одрі Хепберн).

За оригінальний саундтрек, серед іншого, відповідає композитор Альберто Іглесіас, володар 11 премій "Гойя", номінований 19 разів, чотириразовий номінант на премію "Оскар", триразовий номінант на премію Bafta і дворазовий номінант на "Золотий глобус". Художником з костюмів стала номінантка на премію "Оскар" за ігровий фільм "Мулан" студії Волта Діснея і номінантка на премію "Еммі" за дизайн костюмів "Місіс Америка" Біна Дайгелер. Головний візажист проєкту — Кармеле Солер, який був номінований на премію "Гойя" за фільм "Шкіра, в якій я живу"

Прем'єра серіалу відбудеться 19 січня 2024 року на Disney+.

Хто такий Крістобаль Баленсіага

Крістобаль Баленсіага був одним з революціонерів моди на початку ХХ століття. Він народився 1895 року в Гетарії, невеликому містечку в Країні Басків.

Його батько був рибалкою, а мати — швачкою, і він був вражений вбранням, яке вона створювала. З 12 років він сам допомагав їй у роботі. І маркіза де Каса Торрес, яка згодом стала його постійною клієнткою та покровителькою, відправила талановитого хлопчика навчатися крою та шиття.

1917 року в 22 роки Крістобаль уже відкрив свій власний модний дім і назвав його Eisa на честь своєї матері. Під час громадянської війни Крістобаль виїхав до Парижа і знову відкрив свої магазини 1936 року, але вже під ім'ям La Maison Balenciaga.

Його партнерами по бізнесу стали баскський фінансист Ніколас Біскаррондо і Владзіо Завроровскі д'Атанвіл — його єдине кохання. Після смерті Владзіо 1948 року, Баленсіага ледь не закрив свій бізнес.

Крістобаль був трудоголіком і відлюдником. За весь час він дав тільки одне інтерв'ю. Він придумав сукню фасону baby doll, сукню-сорочку, сукню-кокон, блузу без коміра та багато іншого. Однак 1968 року Баленсіага закрив свій модний дім Balenciaga, не бажаючи розвивати лінію прет-а-порте і повідомивши своїм невтішним прихильницям, що "не збирається займатися проституцією".

Він помер 1972 року, лише через чотири роки після того, як пішов на пенсію

Раніше Фокус писав, що перші кадри зі зйомок серіалу з'явилися ще в серпні 2022 року.