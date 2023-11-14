MELOVIN признался, какую неизлечимую болезнь ему диагностировали

С этой болезнью певец будет жить остаток своей жизни

Известный украинский певец MELOVIN, который на днях шокировал поклонников известием о неизлечимой болезни, наконец признался, что ему диагностировали врачи.

Откровенное признание певец сделал на своей странице в инстаграм сегодня, 14 ноября — во Всемирный день борьбы против диабета.

Как выяснилось, после обследований, кучи анализов, врачи диагностировали Константину Бочарову неизлечимую болезнь — именно тот сахарный диабет.

"У меня сахарный диабет, моби типа — генетический. Любой диабет съедает тебя изнутри, если ты вовремя не начнешь действовать, его стопать и за ним следить", — отметил MELOVIN.

MELOVIN откровенно рассказал как узнал о неизлечимой болезни

По информации в открытых источниках, данный тип болезни часто спокойно живет в молодом организме и никак не проявляется. Возможно именно поэтому певец длительное время ничего не знал о болезни.

Также MELOVIN рассказал, как узнал о болезни. По его словам, он не имел никаких симптомов и хотел сделать себе операцию по удалению комочков Биша. Накануне ему нужно было пройти обследования, которые и показали, что в организме певца есть определенные проблемы. Врачи назначили ему дообследование и уже впоследствии обнаружили сахарный диабет.

"У меня всегда были проблемки с лишним весом. То я вешу 85 килограммов, то -70 килограммов. То снова 85. И что я хотел сделать. Я хотел удалить комочки Биша. Я думал точно порешаеться. Конечно без анализов нельзя этого делать. Я сдал кровь и выпал", — сказал певец.

Напомним, участники группы MOZGI Позитив и MELOVIN поцеловались в губы на музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве.