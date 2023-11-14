Скандальная блоггер Ива кардинально сменила имидж

Известная украинская блоггерка Юлия Верба неожиданно изменила свой имидж.

Известная украинская блоггер Юлия Верба (Вербенец настоящая фамилия) неожиданно изменила свой имидж и удивила поклонников новым цветом волос.

Фотографии с темно-рыжим цветом прически блогерша-миллионница, часто фигурирующая в скандалах, опубликовала в своем инстаграмме.

"New me. Почти рыжие косы вернулись из трехлетнего отпуска", — подписала фото Юлия Верба.

Юлия Верба

20-летняя девушка часто экспериментирует со своей внешностью и смело демонстрирует это в своих социальных сетях.

Еще несколько дней назад девушка сообщила, что сменила место жительства. Теперь она живет не в родном Ивано-Франковске, где уже имеет несколько собственных квартир, а во Львове. Неожиданный переезд состоялся после такого же неожиданного признания ее нового парня. Девушка приняла предложение жениться и радостно сообщила о новом статусе невесты.

Уже сегодня она показала свой новый стиль. Раньше девушка уже имела ярко-рыжие волосы, которые у нее были на пике популярности в инстаграмме. Уже со временем она решила стать более естественной и окрасилась в светло-русый цвет. Однако уже впоследствии блогерша захотела стать блондинкой и кардинально осветила волосы.

Кроме цвета, девушка сменила также и стрижку — укоротила длину и добавила челку.

Конечно, миллионная аудитория блоггерши не смогла спокойно пройти мимо и активно обсуждает новый имидж Юлии.

Подписчики разделились на тех, кто положительно оценил смены девушки:

"Сначала не узнала!! очень хорошо".

"Ну это же уже совсем другое дело. Подходит!".

"В этом цвете очень хорошо, как Юличка с 2019 года".

А вторая часть раскритиковала Юлию Вербу за эксперименты над собой.

"Блонд мне больше нравится".

"Цвет неестественно выглядит, блондинка более интересна намного, сейчас же много техник разных окрасок, однозначно надо светлый тон…добавить".

"Этот цвет тебя старит, оттенок этот не очень подходит, предыдущие цвета были лучше, мне больше нравится блонд".

Напомним, ранее мы писали, что 20-летняя блоггерша Верба выходит замуж и показала кольцо.