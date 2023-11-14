Гостевые книги отрекшегося короля Эдуарда VIII продадут на аукционе

Бывший король и Уоллис Симпсон принимали очень важных гостей, включая Уинстона Черчилля и лорда Маунтбеттена.

Гостевые книги Эдуарда VIII и Уоллис Симпсон продадут на аукционе. На первой книге выбито название официального дома Эдуарда — Форта Бельведер. Король, отрекшийся от престола ради возлюбленной, использовал первую книгу до 1958 года, а потом Уоллис подарила ему практически идентичный второй том. И в нем упомянуты многие знаменитости того времени. Об этом пишет Daily Mail.

За две книги в красном кожаном переплете, которые заполнены сотнями имен высокопоставленных лиц, которые останавливались у отрекшегося короля в период с 1935 по 1970 год хотят выручить около 30 тысяч фунтов стерлингов.

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Среди высокопоставленных гостей Уоллис и Эдуарда был Уинстон Черчилль, которого они пригласили на свой ретрит на Французской Ривьере в 1948 году.

Чета Черчилль записалась в гостевой книге Фото: bonhams.com

Другими посетителями были премьер-министр Энтони Иден, лорд Теннисон и граф Луи "Дики" Маунтбеттен.

Они показывают, что советник Уолтер Монктон и адвокат Альберт Джордж Аллен оставались с Виндзорами во время кризиса отречения в декабре 1936 года.

Эдуард VIII отрекся от престола через 11 месяцев, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон.

И на обложке первой гостевой книги выбито слово "Форт", название форта Бельведер – любимого Виндзорского дома Эдварда, где он подписал документы об отречении.

Гостевые книги короля Эдуарда VIII Фото: bonhams.com

Он также отмечен названием австрийского замка, где Эдвард и Уоллис провели свой медовый месяц после свадьбы в 1937 году.

Хотя он намеревался вернуться и жить в форте Бельведер, брат запретил бывшему королю сделать это, и поэтому он так и не вернулся.

Он и Уоллис провели остаток своей жизни в изгнании на Багамах и во Франции и развлекали многих деятелей высшего общества.

В книге, к слову, есть имя младшего брата Эдуарда, принца Джорджа, и его жены принцессы Марины. Джордж, по слухам, был бисексуален, и прославился многочисленными романами с кинозвездами и венценосными особами. Он погиб в таинственной авиакатастрофе в Шотландии в 1942 году.

Также, судя по книгам, Уоллис и ее супруга посещали Юджин и Китти де Ротшильд, принц Дмитрий Александрович Романов и британский биограф Джеймс Поуп-Хеннесси.

Монограммы Виндзоров менялись по мере изменения их статуса: "Эдуард Р.И. и Уоллис В. Симпсон" стали "Эдуардом герцогом Виндзорским и Уоллис герцогиней Виндзорской".

Первая книга посетителей была подарком Симпсон ее супругу на Рождество 1934 года.

Она писала своей тете в Вашингтон, что подарила ему "две книги в красном кожаном переплете: одну для карточных счетов и одну для гостей". Она заказала для него почти идентичный второй том после того, как в 1958 году была заполнена первая книга.

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII Фото: Getty Images

Книги, содержащие сотни подписей, были подарены Симпсон ее французскому адвокату и опекуну Сюзанне Блюм.

Она передала их нынешнему владельцу, который помогал управлять поместьем Симпсон после ее смерти в 1986 году.

Книги посетителей будут проданы на аукционе Bonhams.

Мэтью Хейли, специалист по рукописям Bonhams, сказал: "Это замечательные книги для посетителей, которые сопровождали герцога и герцогиню Виндзорских во время их путешествий и невзгод. Они словно представляют собой срез их жизни. Интересно видеть, с кем они встречались, где и когда".

"Его гости в течение 11 месяцев его правления подписывали книгу, в том числе те, кто сопровождал его в круизе по Налину в августе, и те, кто останавливался в Балморале в сентябре 1936 года. К концу года в число подписавшихся вошли те, кто приходил к нему в связи с кризисом отречения — Уолтер Монктон, Джордж Аллен, Эсмонд Хармсворт и другие. Когда Эдвард покинул Англию после отречения, он взял с собой (первую) книгу посетителей, которая представляет собой любопытный каталог изгнания", — отметил Хейли.

Последняя запись датирована 7 марта 1970 года, за два года и два месяца до смерти Эдуарда. Он умер в возрасте 77 лет в 1972 году.

Ранее на аукционе продали изумрудные украшения Уоллис Симпсон. Изысканные браслет и кольцо Уоллис носила много лет, прежде, чем подарила своей подруге.