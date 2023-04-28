На аукционе продали изумрудные украшения Уоллис Симпсон, подаренные ей Эдуардом VIII

За украшения выручили 42 тысячи фунтов, а за рукописное письмо королевы Елизаветы II лорду Планкетту — за 1100 фунтов стерлингов.

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Кольцо и браслет, ранее принадлежавшие герцогине Виндзорской Уоллис Симпсон, были проданы на аукционе в Белфасте за 42 000 фунтов стерлингов. Украшения Уоллис подарил ей ее супруг, Эдуард VIII, который ради нее отрекся от престола. Об этом пишет Daily Mail.

Уоллис Симпсон, которая славилась своим изысканным вкусом, носила браслет и кольцо много лет. А позже они были проданы Эстер МакКрири, известной светской львице, которая познакомилась с королевской четой благодаря своей роли связного в американском посольстве на Багамах.

Браслет и кольцо Уоллис Симсон Фото: Bloomfield Auctions

Карл Беннетт, управляющий директор Bloomfield Auctions, сказал, что он удовлетворен ценой, за которую был продан набор, превысив ожидаемую цену в 25 000–35 000 фунтов стерлингов.

"Я в восторге от того, что изумрудно-бриллиантовый браслет и кольцо были проданы на аукционе. Эта пара — одно из самых потрясающих украшений, которые я когда-либо продавал", — сказал он.

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII Фото: HULTON ARCHIVE

Также на аукционе было письмо от принцессы Елизаветы — до того, как она стала королевой, лорду Планкетту после его помолвки.

И с молотка пустили книгу протоколов Harland and Wolff за 2600 фунтов стерлингов, которая содержит различные исторические ссылки.

"Эта книга является уникальным историческим памятником, который, как считается, содержит записи первых минут, сделанные сразу после Первой мировой войны, хронику 1918-1927 годов. Он содержит ссылки на перемирие в 1918 году, мемориал Титаника", — отметил Беннетт.

По его словам, сейчас, перед коронацией короля Чарльза такие вещи вызывают большой интерес.

Особенно интересно письмо от принцессы Елизаветы, написанное в конце 1940-х годов, когда он служил офицером ирландской гвардии в Палестине.

Письмо Елизаветы, написанное ее другу Патрику Планкетту Фото: Bloomfield Auctions Письмо Елизаветы, написанное ее другу Патрику Планкетту Фото: Bloomfield Auctions

В письме будущая королева писала: "Я думаю, вы, должно быть, очень благодарны за то, что покидаете Палестину — кажется, что жизнь там совершенно невыносима. Я надеюсь, что ваша работа в качестве адъютанта в Канаде покажется вам очень интересной".

Письмо лорду Планкетту раскрывает взгляды юной принцессы на ситуацию в Палестине перед уходом британцев.

Патрик Планкетт дружил с Ее Величеством с детства. Его отец и мать погибли в авиакатастрофе, когда Патрику было всего 15 лет.

В то время, когда было написано письмо, ирландская гвардия обеспечивала "внутреннюю безопасность" перед уходом британцев, следуя рекомендации ООН о создании на территории отдельных арабских и еврейских государств.

После Патрик стал конюшим у отца Елизаветы, короля Георга VI. Когда Елизавета стала королевой, она назначила его заместителем хозяина дома.

Он был ее настолько близким другом, что когда он умер в 1975 году, то Елизавета распорядилась организовать панихиду в Сент-Джеймсском дворце. А потом построила мемориал в Большом Виндзорском парке.

"У них была особая связь. Он был единственным из ее сотрудников, кто мог говорить с ней на равных. Между ними была открытость и честность, основанная на уважении и дружбе", — рассказывали современники.

Ранее королевские эксперты говорили, что Меган Маркл подражает Уоллис Симпсон, а судьба принца Гарри напоминает судьбу Эдуарда VIII. Ему тоже пришлось покинуть родину и разорвать связь с семьей.