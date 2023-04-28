На аукціоні продали смарагдові прикраси Волліс Сімпсон, подаровані їй Едуардом VIII

За прикраси врятували 42 тисячі фунтів, а за рукописний лист королеви Єлизавети II лорду Планкетту — за 1100 фунтів стерлінгів.

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Кільце та браслет, які раніше належали герцогині Віндзорській Волліс Сімпсон, були продані на аукціоні в Белфасті за 42 000 фунтів стерлінгів. Прикраси Волліс подарував їй її чоловік, Едуард VIII, який заради неї зрікся престолу. Про це пише Daily Mail.

Волліс Сімпсон, яка славилася своїм вишуканим смаком, носила браслет і обручку багато років. А пізніше вони були продані Естер МакКрірі, відомій світській левиці, яка познайомилася з королівським подружжям завдяки своїй ролі зв'язного в американському посольстві на Багамах.

Браслет і обручка Волліс Сімсон Фото: Bloomfield Auctions

Карл Беннетт, керуючий директор Bloomfield Auctions, сказав, що він задоволений ціною, за яку було продано набір, перевищивши очікувану ціну 25 000–35 000 фунтів стерлінгів.

"Я в захваті від того, що смарагдово-діамантовий браслет і каблучку було продано на аукціоні. Ця пара — одна з найприголомшливіших прикрас, які я колись продавав", — сказав він.

Волліс Сімпсон та Едуард VIII Фото: HULTON ARCHIVE

Також на аукціоні був лист від принцеси Єлизавети – до того, як вона стала королевою, лорду Планкетту після його заручин.

І з молотка пустили книгу протоколів Harland and Wolff за 2600 фунтів стерлінгів, що містить різноманітні історичні посилання.

"Ця книга є унікальною історичною пам'яткою, яка, як вважається, містить записи перших хвилин, зроблені одразу після Першої світової війни, хроніку 1918-1927 років. Вона містить посилання на перемир'я 1918 року, меморіал Титаніка", — зазначив Беннетт.

За його словами, зараз перед коронацією короля Чарльза такі речі викликають великий інтерес.

Особливо цікавим є лист від принцеси Єлизавети, написаний наприкінці 1940-х років, коли він служив офіцером ірландської гвардії в Палестині.

Лист Єлизавети, написаний її другу Патріком Планкеттом Фото: Bloomfield Auctions Лист Єлизавети, написаний її другу Патріком Планкеттом Фото: Bloomfield Auctions

У листі майбутня королева писала: "Я думаю, ви, мабуть, дуже вдячні за те, що залишаєте Палестину — здається, що життя там абсолютно нестерпне. Я сподіваюся, що ваша робота як ад'ютант в Канаді здасться вам дуже цікавою".

Лист лорду Планкетту розкриває погляди юної принцеси на ситуацію в Палестині перед відходом британців.

Патрік Планкетт дружив з Її Величністю з дитинства. Його батько та мати загинули в авіакатастрофі, коли Патріку було лише 15 років.

У той час, коли було написано листа, ірландська гвардія забезпечувала "внутрішню безпеку" перед відходом британців, дотримуючись рекомендацій ООН про створення на території окремих арабських та єврейських держав.

Після Патрік став конюшим в отця Єлизавети, короля Георга VI. Коли Єлизавета стала королевою, вона призначила його заступником хазяїна будинку.

Він був її настільки близьким другом, що коли він помер у 1975 році, то Єлизавета розпорядилася організувати панахиду у Сент-Джеймському палаці. А потім збудувала меморіал у Великому Віндзорському парку.

"У них був особливий зв'язок. Він був єдиним із її співробітників, хто міг говорити з нею на рівних. Між ними була відкритість і чесність, заснована на повазі та дружбі", — розповідали сучасники.

Раніше королівські експерти говорили, що Меган Маркл наслідує Волліс Сімпсон, а доля принца Гаррі нагадує долю Едуарда VIII. Йому теж довелося залишити батьківщину та розірвати зв'язок із сім'єю.