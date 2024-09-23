Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Брат Кейт Міддлтон розповів, як порушив етикет перед королевою Єлизаветою ІІ

Королева Єлизавета ІІ, брат кейт міддлтон, джеймс міддлтон, кейт міддлтон, мемуари джеймса міддлтона
Фото: Getty Images | Королева Єлизавета ІІ

Джеймс Міддлтон у своїх мемуарах розкрив кілька цікавих сцен, у яких брали участь члени королівської родини. Зокрема, він був знайомий з Єлизаветою ІІ.

Related video

Брат Кейт Міддлтон пригадав, як познайомився з королевою Єлизаветою ІІ. Про це пише Express.

Згідно з його новою книгою "Знайомтесь з Еллою", молодший брат принцеси Уельської, Джеймс Міддлтон, одного разу мав досить незручну зустріч з покійною королевою Єлизаветою ІІ.

У книзі, яка вийде 26 вересня 2024, британський підприємець розповідає про свою боротьбу з депресією та про те, як його спанієль Елла, яка вже померла, допомогла врятувати йому життя.

Зокрема, Джеймс розповідає про один раз, коли він зустрівся з бабусею принца Вільяма під час вечірки з нагоди дня народження своєї сестри та випадково порушив королівський протокол.

Джеймс Міддлтон Fullscreen
Джеймс Міддлтон
Фото: Instagram/James Middleton

"Ми літали пізнім нічним рейсом до Гатвіка з Франції і прибули в аеропорт із затуманеними очима й без сну, а потім я відвіз нас обох до Баклбері, щоб ми могли зібрати речі… Моя сорочка була пом’ята й пом’ята в усіх невідповідних місцях — і я зміг знайти лише одну запонку", — пригадав брат майбутньої королеви Великої Британії.

Після цього Піппа покликала його, а Джеймс наповнив пляшку води для Елли. Вони запізнились на святкування дня народження Кетрін у Сандрінгемі, де також була королева Єлизавета ІІ.

"Коли я спустився в кімнату, де всі зібралися для чаю, мало не влетів в Її Величність. Вона та принц Філіп піднялися, щоб привітати нас. Піппа йшла позаду мене. Я репетирував свої репліки, бурмочучи: "Ваша величність" для герцога Единбурзького, але в сліпій паніці я випалив: "Мені дуже шкода, що ми запізнилися, Ваша Королівська Величносте"", — пригадав Джеймс Міддлтон.

Після цього він почув хрипкий сміх і подивився на решту гостей, які ледве стримували сміх.

Королева Єлизавета ІІ Fullscreen
Королева Єлизавета ІІ
Фото: Getty Images

"О, як мило тебе бачити, Джеймсе", — сказала бабуся принца Вільяма.

За словами брата принцеси Уельської, він зустрічав королеву кілька разів, і вона завжди була гостинною.

Нагадаємо, як Кейт Міддлтон повідомила рідним про заручини з принцом Вільямом.

Також Фокус писав про перший вихід принцеси Уельської після закінчення курсу хіміотерапії.