Брат Кейт Міддлтон розповів, як порушив етикет перед королевою Єлизаветою ІІ

Джеймс Міддлтон у своїх мемуарах розкрив кілька цікавих сцен, у яких брали участь члени королівської родини. Зокрема, він був знайомий з Єлизаветою ІІ.

Related video

Брат Кейт Міддлтон пригадав, як познайомився з королевою Єлизаветою ІІ. Про це пише Express.

Згідно з його новою книгою "Знайомтесь з Еллою", молодший брат принцеси Уельської, Джеймс Міддлтон, одного разу мав досить незручну зустріч з покійною королевою Єлизаветою ІІ.

У книзі, яка вийде 26 вересня 2024, британський підприємець розповідає про свою боротьбу з депресією та про те, як його спанієль Елла, яка вже померла, допомогла врятувати йому життя.

Зокрема, Джеймс розповідає про один раз, коли він зустрівся з бабусею принца Вільяма під час вечірки з нагоди дня народження своєї сестри та випадково порушив королівський протокол.

Джеймс Міддлтон Фото: Instagram/James Middleton

"Ми літали пізнім нічним рейсом до Гатвіка з Франції і прибули в аеропорт із затуманеними очима й без сну, а потім я відвіз нас обох до Баклбері, щоб ми могли зібрати речі… Моя сорочка була пом’ята й пом’ята в усіх невідповідних місцях — і я зміг знайти лише одну запонку", — пригадав брат майбутньої королеви Великої Британії.

Після цього Піппа покликала його, а Джеймс наповнив пляшку води для Елли. Вони запізнились на святкування дня народження Кетрін у Сандрінгемі, де також була королева Єлизавета ІІ.

"Коли я спустився в кімнату, де всі зібралися для чаю, мало не влетів в Її Величність. Вона та принц Філіп піднялися, щоб привітати нас. Піппа йшла позаду мене. Я репетирував свої репліки, бурмочучи: "Ваша величність" для герцога Единбурзького, але в сліпій паніці я випалив: "Мені дуже шкода, що ми запізнилися, Ваша Королівська Величносте"", — пригадав Джеймс Міддлтон.

Після цього він почув хрипкий сміх і подивився на решту гостей, які ледве стримували сміх.

Королева Єлизавета ІІ Фото: Getty Images

"О, як мило тебе бачити, Джеймсе", — сказала бабуся принца Вільяма.

За словами брата принцеси Уельської, він зустрічав королеву кілька разів, і вона завжди була гостинною.

Нагадаємо, як Кейт Міддлтон повідомила рідним про заручини з принцом Вільямом.

Також Фокус писав про перший вихід принцеси Уельської після закінчення курсу хіміотерапії.