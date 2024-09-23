Брат Кейт Миддлтон рассказал, как нарушил этикет перед королевой Елизаветой II

Джеймс Миддлтон в своих мемуарах раскрыл несколько интересных сцен, в которых участвовали члены королевской семьи. В частности, он был знаком с Елизаветой II.

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Брат Кейт Миддлтон вспомнил, как познакомился с королевой Елизаветой II. Об этом пишет Express.

Согласно его новой книге "Знакомьтесь с Эллой", младший брат принцессы Уэльской, Джеймс Миддлтон, однажды имел довольно неловкую встречу с покойной королевой Елизаветой II.

В книге, которая выйдет 26 сентября 2024 года, британский предприниматель рассказывает о своей борьбе с депрессией и о том, как его спаниель Элла, которая уже умерла, помогла спасти ему жизнь.

В частности, Джеймс рассказывает об одном раз, когда он встретился с бабушкой принца Уильяма во время вечеринки по случаю дня рождения своей сестры и случайно нарушил королевский протокол.

Джеймс Миддлтон Фото: Instagram/James Middleton

"Мы летели поздним ночным рейсом в Гатвик из Франции и прибыли в аэропорт с затуманенными глазами и без сна, а потом я отвез нас обоих в Баклбери, чтобы мы могли собрать вещи... Моя рубашка была помята и помята во всех неподходящих местах — и я смог найти только одну запонку", — вспомнил брат будущей королевы Великобритании.

После этого Пиппа позвала его, а Джеймс наполнил бутылку воды для Эллы. Они опоздали на празднование дня рождения Кэтрин в Сандрингеме, где также была королева Елизавета II.

"Когда я спустился в комнату, где все собрались для чая, чуть не влетел в Ее Величество. Она и принц Филипп поднялись, чтобы поприветствовать нас. Пиппа шла позади меня. Я репетировал свои реплики, бормоча: "Ваше величество" для герцога Эдинбургского, но в слепой панике я выпалил: "Мне очень жаль, что мы опоздали, Ваше Королевское Величество"", — вспомнил Джеймс Миддлтон.

После этого он услышал хриплый смех и посмотрел на остальных гостей, которые едва сдерживали смех.

Королева Елизавета II Фото: Getty Images

"О, как мило тебя видеть, Джеймс", — сказала бабушка принца Уильяма.

По словам брата принцессы Уэльской, он встречал королеву несколько раз, и она всегда была гостеприимной.

Напомним, как Кейт Миддлтон сообщила родным о помолвке с принцем Уильямом.

Также Фокус писал о первом выходе принцессы Уэльской после окончания курса химиотерапии.