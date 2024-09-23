Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Брат Кейт Миддлтон рассказал, как нарушил этикет перед королевой Елизаветой II

Королева Елизавета II, брат кейт миддлтон, джеймс миддлтон, кейт миддлтон, мемуары джеймса миддлтона
Фото: Getty Images | Королева Елизавета II

Джеймс Миддлтон в своих мемуарах раскрыл несколько интересных сцен, в которых участвовали члены королевской семьи. В частности, он был знаком с Елизаветой II.

Related video

Брат Кейт Миддлтон вспомнил, как познакомился с королевой Елизаветой II. Об этом пишет Express.

Согласно его новой книге "Знакомьтесь с Эллой", младший брат принцессы Уэльской, Джеймс Миддлтон, однажды имел довольно неловкую встречу с покойной королевой Елизаветой II.

В книге, которая выйдет 26 сентября 2024 года, британский предприниматель рассказывает о своей борьбе с депрессией и о том, как его спаниель Элла, которая уже умерла, помогла спасти ему жизнь.

В частности, Джеймс рассказывает об одном раз, когда он встретился с бабушкой принца Уильяма во время вечеринки по случаю дня рождения своей сестры и случайно нарушил королевский протокол.

Джеймс Миддлтон Fullscreen
Джеймс Миддлтон
Фото: Instagram/James Middleton

"Мы летели поздним ночным рейсом в Гатвик из Франции и прибыли в аэропорт с затуманенными глазами и без сна, а потом я отвез нас обоих в Баклбери, чтобы мы могли собрать вещи... Моя рубашка была помята и помята во всех неподходящих местах — и я смог найти только одну запонку", — вспомнил брат будущей королевы Великобритании.

После этого Пиппа позвала его, а Джеймс наполнил бутылку воды для Эллы. Они опоздали на празднование дня рождения Кэтрин в Сандрингеме, где также была королева Елизавета II.

"Когда я спустился в комнату, где все собрались для чая, чуть не влетел в Ее Величество. Она и принц Филипп поднялись, чтобы поприветствовать нас. Пиппа шла позади меня. Я репетировал свои реплики, бормоча: "Ваше величество" для герцога Эдинбургского, но в слепой панике я выпалил: "Мне очень жаль, что мы опоздали, Ваше Королевское Величество"", — вспомнил Джеймс Миддлтон.

После этого он услышал хриплый смех и посмотрел на остальных гостей, которые едва сдерживали смех.

Королева Елизавета II Fullscreen
Королева Елизавета II
Фото: Getty Images

"О, как мило тебя видеть, Джеймс", — сказала бабушка принца Уильяма.

По словам брата принцессы Уэльской, он встречал королеву несколько раз, и она всегда была гостеприимной.

Напомним, как Кейт Миддлтон сообщила родным о помолвке с принцем Уильямом.

Также Фокус писал о первом выходе принцессы Уэльской после окончания курса химиотерапии.