Бывшая избранница покойного Мэттью Перри назвали вероятную причину смерти 54-летнего актера

В сети есть две версии смерти актера

Американская актриса Кэти Эдвардс, которая была бывшей девушкой Мэттью Перри, озвучила свои предположения относительно причин смерти покойного актера сериала "Друзья".

Свои догадки она высказала в интервью The Sun.

Кэти уверена, что Мэттью не мог просто так утонуть в своем джакузи, ведь это было бы очень странно. Она уверена, что спровоцировало смерть актера именно употребление наркотиков.

Кэти думает, что Перри сорвался и у него случился рецидив. Ведь раньше актер злоупотреблял наркотикам и имел зависимость от них. А так как он был параноиком, то все следы употребления препаратов скрыл.

Несмотря на то, что по предварительной информации врачей, которые провели вскрытие тела Мэтью, в его организме не нашли метамфетамина или фентанила, все же остается версия передозировки наркотическими препаратами.

Причина смерти Мэттью Перри Фото: Instagram mattyperry4

В доме актера при осмотре нашли препараты, которые продают только по рецепту врача. Среди препаратов были лекарства от депрессии, тревоги и ХОБЛ, распространенного заболевания легких, которое сопровождает проблемы с дыханием.

По словам знакомого Мэтью, который за день до смерти общался с актером, он не увидел в нем чего-то странного. Перри был трезвым.

Еще одна версия, которая ширится в сети — это самоубийство, ведь накануне смерти актер опубликовал фото из джакузи, где и нашли его бездыханное тело.

Кайти говорит, что фото Мэтью сделал не просто так, ведь он опубликовал его в образе Мэттмана — вымышленного супергероя, который в актере просыпался, когда он употреблял наркотики.

Интересный факт Кейти рассказала и о том, что Мэтью будучи под действием наркотических веществ любил быть в воде.

"Мэттман выходил, когда не был трезв и чувствовал себя непобедимым", — отметила актриса.

Напомним, Сальма Хайек вспомнила совместную работу с Мэттью Перри в 1997 году.

Также Фокус писал о реакции актеров "Друзей" на внезапную смерть их коллеги.