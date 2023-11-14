Растущая Луна с 14 по 26 ноября 2023 года: что нельзя делать

14 ноября началась растущая фаза Луны, которая продлится до 26 ноября. Это время может сулить нам кардинальные перемены.

Растущая Луна — это период между новолунием и полнолунием. Астролог Анжела Перл рассказала, чем благоприятна и чем опасна эта фаза Луны.

Растущая Луна: как распознать

Растущая Луна напоминает узкий "серп", который острыми кончиками направлен влево — так начинается эта фаза, которая длится с 1 по 7 лунный день. Период Растущей Луны считается благоприятным временем для начала новых проектов, установки целей и планирования будущего. Энергия Луны поддерживает рост и развитие ваших усилий.

Растущая Луна: что нужно делать

Растущая Луна в этом месяце началась с новолуния в Скорпионе 13 ноября. Это очень опасный и напористый знак, период Растущей Луны может принести кардинальные перемены в нашу жизнь. Это период освобождения от всего, что нас сковывало, и начала новой жизни.

Что нужно делать:

уверенно и без сомнений принимать решения;

проявлять инициативу и делать первые шаги;

брать на себя больше ответственности;

приступать к изучению чего-то нового;

прощаться с токсичными людьми.

Растущая Луна: что нельзя делать

путешествовать на далекие расстояния;

переедать;

сплетничать;

оставлять дела незавершенными;

начинать строгую диету;

лениться и прокрастинировать;

конфликтовать с близкими и обижаться на них.

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