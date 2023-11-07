Транзит Венеры в Весы: кому из знаков Зодиака повезет с 8 ноября по 4 декабря 2023 года

Период с 8 ноября по 4 декабря будет удачным для представителей воздушных знаков — Близнецов, Весов и Водолеев.

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Астролог Марина Скади рассказала про особенности транзита Венеры в Весы, а также про знаки Зодиака, которым повезет в этот период.

Что значит транзит Венеры в Весы?

Завтра, 8 ноября, в 11:31 Венера войдет в знак своего управления – Весы до 4 декабря 20:51 по киевскому времени. Так как Весы отвечают за взаимоотношения между людьми, а Венера — за романтику и гармонию, то в период транзита будут легко завязываться новые знакомства, а также устанавливаться крепкие связи. Сотрудничество, которое зародится в этот период, будет крепким и взаимовыгодно для всех сторон, также удачно будут протекать финансовые дела. Не нужно подгонять события, особенно в сфере романтических отношений, поскольку Венера в Весах – это точно не про скорость, при таком транзите все должно происходить естественно и гармонично.

Кому из знаков Зодиака повезет в период транзита Венеры?

Период с 8 ноября по 4 декабря будет удачным для представителей воздушных знаков — Близнецов, Весов и Водолеев. У этих знаков произойдет больше всего благ: приятные знакомства, комплименты, подарки, романтика. Есть большая вероятность выйти на новый уровень развития, а также помочь в этом своему партнеру. Также это будет удачное время для решения имущественных и денежных вопросов, благоустройства вашего жилища и завершения важных дел.

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