Транзит Венери у Терези: кому зі знаків Зодіаку пощастить із 8 листопада до 4 грудня 2023 року

Період із 8 листопада до 4 грудня буде вдалим для представників повітряних знаків — Близнюків, Терезів і Водоліїв.

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Астрологиня Марина Скаді розповіла про особливості транзиту Венери у Терези, а також про знаки Зодіаку, яким пощастить у цей період.

Що означає транзит Венери у Терези?

Завтра, 8 листопада, об 11:31 Венера увійде в знак свого управління — Терези до 4 грудня 20:51 за київським часом. Оскільки Терези відповідають за взаємини між людьми, а Венера — за романтику і гармонію, то в період транзиту будуть легко зав'язуватися нові знайомства, а також встановлюватися міцні зв'язки. Співпраця, яка зародиться в цей період, буде міцною і взаємовигідною для всіх сторін, також вдало протікатимуть фінансові справи. Не потрібно підганяти події, особливо у сфері романтичних стосунків, оскільки Венера у Терезах — це точно не про швидкість, за такого транзиту все повинно відбуватися природно і гармонійно.

Кому зі знаків Зодіаку пощастить у період транзиту Венери?

Період із 8 листопада до 4 грудня буде вдалим для представників повітряних знаків — Близнюків, Терезів і Водоліїв. У цих знаків відбудеться найбільше благ: приємні знайомства, компліменти, подарунки, романтика. Є велика ймовірність вийти на новий рівень розвитку, а також допомогти в цьому своєму партнеру. Також це буде вдалий час для вирішення майнових і грошових питань, благоустрою вашого житла і завершення важливих справ.

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