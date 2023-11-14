Сара Фергюсон поделилась новым снимком с королевскими корги Елизаветы II

Герцогиня Йоркская поделилась редкими фото с собаками королевы

Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон показа, как выглядят корги, которые она унаследовала от покойной королевы Елизаветы II

в сентябре 2022 года, сразу после ее смерти.

Фотографии опубликовали на странице Королевского журнала в Инстаграме .

Королевские щенки по имени Сэнди и Муик заметно подросли. Сейчас они до сих пор проходят адаптацию в роскошном доме с 30 комнатами в Royal Lodge, где британская писательница живет со своим бывшим мужем принцем Эндрю.

Такая территория стала роскошным местом для собачек королевы, ведь кроме дома, они спокойно гуляют в саду.

На фото Сара Фергюсон судя по всему на прогулке с корги. Герцогиня выглядит счастливой в кругу двух ушастых друзей.

Известно, что с момента восшествия королевы на престол в 1952 году она имела более 30 животных породы корги.

Накануне смерти королева имела только двух собак этой породы.

Сейчас собачий клан королевы Елизаветы, которого называют "ее семьей", наслаждается роскошной жизнью во дворце. Известно, что собаки привыкли к домашней еде, которую специально готовил для них шеф-повар Елизаветы.

Напомним, Герцогиня Йоркская поделилась новостями о собаках королевы Елизаветы.

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