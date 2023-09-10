Сара Фергюсон поделилась новым снимком с королевскими корги Елизаветы II (фото)

Герцогиня Йоркская поделилась новостями о собаках королевы Елизаветы, отдав дань уважения покойному монарху.

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Страстная любительница животных, королева Елизавета II всю свою жизнь обожала лошадей и своих домашних корги. Когда она умерла в возрасте 96 лет, ее собак Мьюик и Сэнди передали герцогине Йоркской. Сара Фергюсон поделилась в своем Instagram-аккаунте новой фотографией и трогательной новостью о собаках в первую годовщину кончины бывшей свекрови.

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"Пока мы скорбим год спустя, мы также празднуем чудесные времена, которые мы провели с Ее покойной Величеством Королевой, — подписала Сара свою фотографию с корги королевы Елизаветы. — Она доверила мне заботу о своих корги Сэнди и Мьюике и я рада сообщить, что они процветают".

Сэнди и Мюик были подарены королеве Елизавете II ее сыном принцем Эндрю, Сарой и их двумя дочерьми — принцессой Беатрис и принцессой Евгенией. После смерти монарха в 2022 году сообщалось, что любимые корги монарха будут жить в Королевской ложе вместе с герцогом Йоркским и Сарой.

Младшая дочь Сары, принцесса Евгения, также почтила честь королевы Елизаветы публикацией в своем личном Instagram. Рядом с никогда ранее не публиковавшейся фотографией, на которой она сидит на скамейке со своей бабушкой по отцовской линии, Евгения написала: "Думаю о тебе сегодня. Очень скучаю по тебе, но помню, какая это была жизнь, полная служения, любви и преданности всем и твоей семье, которая тебя очень любила. Всегда благодарна тебе. И всегда в моем сердце".

Напомним, Кейт Миддлтон в первую годовщину смерти бабушки мужа примерила ее серьги.

Также Фокус писал о чествовании памяти королевы Елизаветы II ее старшим сыном и невесткой 8 сентября 2023 года.