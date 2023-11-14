90-летняя Джоан Коллинз после пятого брака призналась, кто из мужчин был лучшим

Жизненный опыт актрисы дает ей право говорить такие громкие заявления

Британская актриса Джоан Коллинз, которой исполнилось 90 лет, откровенно рассказала, как решилась на пятый брак и почему выбрала мужчину намного моложе себя.

Подробностями актриса поделилась с Луи Теру в интервью для BBC2, пишет издание "HELLO!" .

Так, в 2020 году Джоан вышла в пятый раз замуж за младшего себя на 31 год актера Перси Гибсона.

"Я верю в брак — поэтому я делала это пять раз — и наконец у меня замечательный брак", — заявила актриса в своем интервью.

Актриса уже прошла немалый путь и точно разбирается в мужчинах, ведь их у нее было пятеро, и это лишь речь идет об официальных отношениях.

Впервые Джоан женился на североирландском актере Максвелле Риде. Однако уже через несколько лет отношения развалились со скандалом. Как выяснилось в семье присутствовало насилие.

Во второй раз Джоан вышла замуж за исполнителя Энтони Ньюли, которому родила двоих детей. Уже впоследствии пара разбежалась. Причиной стала измена.

Третий брак актрисы с кинопродюсером и музыкальным руководителем Роном Кассом длился 11 лет. Пара развелась, однако до смерти кунопродюсера поддерживала теплые отношения.

Четвертым официальным мужем Джоан был шведский поп-исполнитель Питер Холм. Пара пробыла вместе 19 месяцев и разошлась.

был недолгим и длился всего 19 месяцев.

Несмотря на четыре неудачные попытки, актриса рискнула и вышла замуж в пятый раз.

Напомним, ранее мы писали, что Джоан Коллинз рассказала о том, что сделала аборт в 26 лет ради карьеры.