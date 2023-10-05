Джоан Коллинз рассказала о том, что сделала аборт в 26 лет ради карьеры

90-летняя актриса в то время была помолвлена ​​с актером Уорреном Битти.

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Британская актриса Джоан Коллинз рассказала о своей личной жизни в своей новой автобиографии "За подплечниками", в том числе о том, как она сделала аборт в 26 лет, сообщает The Guardian.

В книге 90-летняя Коллинз пишет о том, как рассказала своему тогдашнему жениху, актеру Уоррену Битти, о своей беременности. Битти и Коллинз начали встречаться в 1959 году. Год спустя они обручились, однако пожениться так и не смогли.

Фото: Instagram joancollinsdbe

Джоан вспоминает, как Уоррен ответил и насколько "ужасными" были новости о ее беременности. Она говорит, что Битти, которому сейчас 86 лет, сказал ей, что нужно сделать аборт, чтобы ради их карьеры.

Теперь, Коллинз, оглядываясь назад, согласна с Битти в том, что беременность могла бы пустить под откос ее успех в Голливуде.

Кроме того, добавляет она, у нее не было бы двоих детей, Тары и Александра, от второго мужа, актера и певца и автора песен Энтони Ньюли, и еще одного ребенка, Катяны, от третьего мужа, бизнесмена Рона Касса.

В документальном фильме "Это Джоан Коллинз" актриса сказала: "Материнство было действительно захватывающим, и мне нравится каждая его минута". Звезда экрана заявила, что видеть своих детей счастливыми — это "то, что делает меня самой счастливой".

Коллинз наиболее известна своей ролью в мыльной опере 1980-х годов "Династия". Помимо более чем 70 ролей в кино и множества появлений на телевидении, она также выступала на Бродвее и Вест-Энде, а также гастролировала с различными театральными постановками.

Напомним, 16 августа Фокус писал, что Элизабет Херли в прозрачном платье сходила на прогулку с 90-летней Джоан Коллинз. Давние подруги неделю отдыхают вместе в Сен-Тропе.