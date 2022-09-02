Звезда "Династии" Джоан Коллинз появилась на обложке глянца

89-летняя актриса позировала в образе Алексис из культового сериала

Легендарная Джоан Коллинз, звезда сериала "Династия" в 89 лет сфотографировалась для обложки журнала Saga и дала откровенное интервью.

Скоро Джоан отметит 20-ю годовщину свадьбы со своим 57-летним мужем Перси Гибсоном и призналась, что чувствует себя на сорок лет.

[ + – ] Джоан Коллинз для журнала Saga

"Люди называют меня пожилой женщиной с тех пор, как мне исполнилось 38 лет!", — отметила Джоан Коллинз и сообщила, что возраст совершенно не важен.

Всего через девять месяцев она отметит свое 90-летие. Но по ее мнению, возраст – это условность. Ведь ее внимание сосредоточено на том, как она "выглядит, чувствует и ведет себя". И вообще, интересоваться у женщины ее возрастом – неприлично.

"Поколение моей матери никогда этого не делало", — сообщила актриса.

Она рассказала, что снявшись в культовом сериале "Династия" в роли стервозной Алексис Кэррингтон, она обеспечила себе имидж именно такой женщины. Но ее это вполне устраивало, хоть и казалось странным, что могущественные и стойкие женщины изображались тогда в кино опасными, "ведь по моему опыту, реальную угрозу представляют хищные мужчины", — рассказала Джоан.

[ + – ] Джоан Коллинз для журнала Saga

Перси Гибсон, ее пятый муж, по словам Джоан, идельный "продюсер".

"Он обо всем заботится. Он заботится о моих детях и обо всех наших финансах. Он любовь всей моей жизни. Это отличный брак и отличные отношения", — рассказала актриса, признав, что у них, конечно, бывают небольшие размолвки, как и у других пар.

Но если ситуация накаляется, каждый скрывается в своем "убежище".

"У него это кабинет, у меня гардеробная. Нам действительно повезло. Я понимаю, что у большинства людей не может быть даже отдельных ванных комнат", — сообщила Коллинз.

Она скоро сыграет Уоллис Симпсон, женщину, ради которой король Эдуард VIII отрекся от престола.

"Я играю герцогиню Виндзорскую с момента смерти герцога и до самой ее смерти. Это сказочная история", — анонсировала Коллинз.

Напомним, британка Джоан Коллинз сделала блестящую карьеру в Голливуде. Она стала настоящей звездой "мыльных опер", как тогда называли сериалы.

Ранее Джоан устроила распродажу своих бриллиантов. Деньги актриса передала на благотворительность.