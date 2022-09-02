Зірка "Династії" Джоан Коллінз з'явилася на обкладинці глянцю

89-річна акторка позувала в образі Алексіс із культового серіалу

Легендарна Джоан Коллінз, зірка серіалу "Династія" у 89 років сфотографувалася для обкладинки журналу Saga та дала відверте інтерв'ю.

Незабаром Джоан відзначить 20-ту річницю весілля зі своїм 57-річним чоловіком Персі Гібсоном і зізналася, що почувається на сорок років.

[ + – ] Джоан Коллінз для журналу Saga

"Люди називають мене літньою жінкою відтоді, як мені виповнилося 38 років!" — зазначила Джоан Коллінз і повідомила, що вік абсолютно не важливий.

Загалом через дев'ять місяців вона відзначить своє 90-річчя. Але, на її думку, вік — це умовність. Адже її увага зосереджена на тому, як вона "виглядає, відчуває і поводиться". І взагалі, цікавитись у жінки її віком — непристойно.

"Покоління моєї матері ніколи цього не робило", — повідомила акторка.

Вона розповіла, що знявшись у культовому серіалі "Династія" у ролі стервозної Алексіс Керрінгтон, вона забезпечила собі імідж саме такої жінки. Але її це цілком влаштовувало, хоч і здавалося дивним, що могутні та стійкі жінки зображалися тоді в кіно небезпечними, "адже на мій досвід, реальну загрозу становлять хижі чоловіки", — розповіла Джоан.

[ + – ] Джоан Коллінз для журналу Saga

Персі Гібсон, її п'ятий чоловік, за словами Джоан, є ідеальним "продюсером".

"Він про все дбає. Він дбає про моїх дітей і про всі наші фінанси. Він кохання всього мого життя. Це відмінний шлюб і відмінні стосунки", — розповіла акторка, визнавши, що в них, звичайно, бувають невеликі сварки, як і у інших пар.

Але якщо ситуація розпалюється, кожен ховається у своєму "притулку".

"У нього це кабінет, у мене гардероб. Нам справді пощастило. Я розумію, що у більшості людей не може бути навіть окремих ванних кімнат", — повідомила Коллінз.

Вона скоро зіграє Волліс Сімпсон, жінку, заради якої король Едуард VIII зрікся престолу.

"Я граю герцогиню Віндзорську з моменту смерті герцога і до її смерті. Це казкова історія", — анонсувала Коллінз.

Нагадаємо, британка Джоан Коллінз зробила блискучу кар'єру у Голлівуді. Вона стала справжньою зіркою "мильних опер", як тоді називали серіали.

Раніше Джоан влаштувала розпродаж своїх діамантів. Гроші актриса передала на благодійність.