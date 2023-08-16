Элизабет Херли в прозрачном платье сходила на прогулку с 90-летней Джоан Коллинз (фото)

Давние подруги неделю отдыхают вместе в Сен-Тропе.

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58-летняя британская актриса, модель и продюсер Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в сетчатом прозрачном платье. Знаменитость заметили на прогулке в Сен-Тропе в компании лучшей подруги, 90-летней британской актрисы Джоан Коллинз. Об этом пишет PageSix.

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Херли была в трикотажном миди-платье с глубоким вырезом поверх черного бикини с металическими деталями. Звезда "Сплетницы" дополнила ансамбль большой сумкой Gucci, серебристыми сандалями, соломенной шляпой и солнцезащитными очками.

Тем временем Коллинз выглядела стильно в белых кроссовках без шнурков, бежевой юбке и подходящей шляпе с широкими полями, а также в бирюзовой кофте цветочным принтом. Звезда держалась за руку со своим мужем, пока трио прогуливалось по городу. 58-летний Перси Гибсон был одет в белые слипоны, клетчатые шорты и рубашку на пуговицах.

Херли и Коллинз, которые вместе снимались в сериале "Королевские особы", всю неделю отдыхают в Сен-Тропе. Накануне Джоан поделилась снимком со своей подругой с подписью: "Мы прекрасно проводим время со всеми этими хорошими друзьями", добавив хэштеги #friends, #goodcompany и #summerfun.

Херли надела яркое платье с бабочкой на груди, а Джоан была в белом фактурном платье с открытыми плечами.

На другой фотографии Джоан была одета в похожее платье, украшенное блестками, а Херли выглядела гламурно в черном платье с глубоким вырезом от Versace.

Ранее Фокус писал, что Элизабет Херли сходила на вечеринку на Майорке в эффектном платье с декольте.