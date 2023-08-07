В платье с глубоким декольте: Элизабет Херли сходила на вечеринку на Майорке

На вечеринку звезда прилетела в компании своего 21-летнего сына.

Related video

58-летняя британская актриса, модель и продюсер Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в роскошном наряде. Знаменитость посетила вечеринку Remus Lifestyle Night, организованную немецким бизнесменом Марселем Ремусом, на Майорке. На мероприятии к ней присоединился ее сын, 21-летний Дамиан. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Херли выглядела сенсационно в ярко-красном платье с откровенным разрезом до бедра и глубоким декольте. Наряд от FoVARI из коллекции бренда FW23-24 облегал ее тонкую талию, а затем опускался в струящиеся слои шелкового шифона. Она дополнила эффектный образ золотистыми босоножками на каблуке, а в качестве аксессуаров выбрала серьги и подходящее ожерелье с кулоном.

Элизабет Херли Фото: Getty Images

Выйдя на красную дорожку, Элизабет улыбалась, позируя для фотографий с сыном. Он продемонстрировал такой же стильный ансамбль, надев пудрово-голубой блейзер без рубашки и подходящие к нему широкие брюки. Юноша завершил аутфит белыми кроссовками.

Элизабет Херли с сыном на вечеринке Remus Lifestyle Night Фото: Getty Images

Напомним, накануне дуэт матери и сына засняли по прилету на Майорку. Элизабет и Дамиана связывают не только родственные узы, но и глубокая привязанность. Они часто проводят время вместе, фотографируются вместе или же фотографируют друг друга.

Ранее Фокус писал, что Элизабет Херли показала безупречную фигуру в леопардовом бикини.