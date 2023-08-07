У сукні з глибоким декольте: Елізабет Герлі сходила на вечірку на Майорці

На вечірку зірка прилетіла в компанії свого 21-річного сина.

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58-річна британська акторка, модель і продюсерка Елізабет Герлі продемонструвала фігуру в розкішному вбранні. Знаменитість відвідала вечірку Remus Lifestyle Night, організовану німецьким бізнесменом Марселем Ремусом, на Майорці. На заході до неї приєднався її син, 21-річний Даміан. Про це пише Daily Mail.

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Герлі мала сенсаційний вигляд у яскраво-червоній сукні з відвертим розрізом до стегна і глибоким декольте. Вбрання від FoVARI з колекції бренду FW23-24 облягало її тонку талію, а потім опускалося в хвилясті шари шовкового шифону. Вона доповнила ефектний образ золотистими босоніжками на підборах, а як аксесуари вибрала сережки і відповідне намисто з кулоном.

Елізабет Герлі Фото: Getty Images

Вийшовши на червону доріжку, Елізабет посміхалася, позуючи для фотографій із сином. Він продемонстрував такий самий стильний ансамбль, одягнувши пудрово-блакитний блейзер без сорочки і відповідні до нього широкі штани. Юнак завершив аутфіт білими кросівками.

Елізабет Герлі з сином на вечірці Remus Lifestyle Night Фото: Getty Images

Нагадаємо, напередодні дует матері та сина зняли після прильоту на Майорку . Елізабет і Даміана пов'язують не тільки родинні зв'язки, а й глибока прихильність. Вони часто проводять час разом, фотографуються разом або ж фотографують одне одного.

Раніше Фокус писав, що Елізабет Герлі показала бездоганну фігуру в леопардовому бікіні.