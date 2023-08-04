Елізабет Герлі прилетіла на вечірку на Майорці з 21-річним сином (фото)

Матір і сина пов'язують не тільки родинні зв'язки, а й глибока прихильність. Вони часто проводять час разом, фотографуються разом або ж фотографують одне одного.

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58-річна британська акторка, модель і продюсер Елізабет Герлі та її син, 21-річний син Даміан, прибули на Майорку, щоб відвідати вечірку, організовану німецьким бізнесменом Марселем Ремусом. Про це пише Daily Mail.

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Коли дует вийшов з готелю, персонал зустрів Елізабет з букетом квітів.

Герлі вибрала просту білу футболку, одягнену під кремовий блейзер, і джинси в тон, а також шарф із запахом. Знаменитість доповнила образ білими кросівками, масивними сонцезахисними окулярами і сумочкою Coach. Даміан також продемонстрував своє почуття стилю в атласній блузці кольору слонової кістки і синіх джинсах, супроводжуючи свою знамениту матір.

Попри те, що в червні Елізабет виповнилося 58 років, вона гордо демонструє свою розкішну фігуру на фотографіях у соцмережах і рекламує свій бренд купальників Elizabeth Hurley Beach.

Даміан пішов по стопах своєї матері, ставши одним з найбільш затребуваних чоловіків-моделей у Великобританії. Він підписав контракт з лондонським підрозділом IMG Models, який також представляє американських сестер Беллу і Джіджі Хадід, бразильську супермодель Жизель Бюндхен і Крісті Брінклі. Крім своєї роботи в індустрії моди, минулого місяця Деміан відзначився своїм сценарним і режисерським дебютом у майбутній детективній драмі "Суворо конфіденційно".