Елізабет Герлі в прозорій сукні сходила на прогулянку з 90-річною Джоан Коллінз (фото)

Давні подруги тиждень відпочивають разом у Сен-Тропе.

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58-річна британська акторка, модель і продюсерка Елізабет Герлі продемонструвала фігуру в сітчастій прозорій сукні. Знаменитість помітили на прогулянці в Сен-Тропе в компанії найкращої подруги, 90-річної британської акторки Джоан Коллінз. Про це пише PageSix.

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Герлі була в трикотажній міді-сукні з глибоким вирізом поверх чорного бікіні з металевими деталями. Зірка "Пліткарки" доповнила ансамбль великою сумкою Gucci, сріблястими сандалями, солом'яним капелюхом і сонцезахисними окулярами.

Тим часом Коллінз мала стильний вигляд у білих кросівках без шнурків, бежевій спідниці і відповідному капелюсі з широкими полями, а також у бірюзовій кофті з квітковим принтом. Зірка трималася за руку зі своїм чоловіком, поки тріо прогулювалося містом. 58-річний Персі Гібсон був одягнений у білі сліпони, картаті шорти і сорочку на ґудзиках.

Герлі та Коллінз, які разом знімалися в серіалі "Королівські особи", весь тиждень відпочивають у Сен-Тропе. Напередодні Джоан поділилася знімком зі своєю подругою з підписом: "Ми чудово проводимо час з усіма цими хорошими друзями", додавши хештеги #friends, #goodcompany і #summerfun.

Герлі одягла яскраву сукню з метеликом на грудях, а Джоан була в білій фактурній сукні з відкритими плечима.

На іншій світлині Джоан була одягнена в схожу сукню, прикрашену блискітками, а Герлі мала гламурний вигляд у чорній сукні з глибоким вирізом від Versace.

Раніше Фокус писав, що Елізабет Герлі сходила на вечірку на Майорці в ефектній сукні з декольте.