Королю Чарльзу III преподнесли роскошный торт на 75-летие (фото)

Трехъярусный торт монарху подарили на чайной вечеринке в Хайгроув.

Король Чарльз III, которому 14 ноября исполнилось 75 лет, начал праздновать свой день рождения еще накануне. Он устроил чайную вечеринку в своем доме в Глостершире (Хайгроув), пригласив на него 75-летних героев местного сообщества, пишет Hello!

Монарх выглядел приятно удивленным, когда местный хор пел ему "С Днем Рождения", после чего ему подарили впечатляющий трехъярусный бисквит "Виктория" с золотой глазурью и короной.

Вечеринка, которая прошла в Orchard Room, чайной для посетителей в садах Хайгроув, также ознаменовала 75-летие Национальной службы здравоохранения и поколения Виндраш в 2023 году.

Эдна Генри, одна из многих гостей короля, которая рисовала портреты поколения Виндраш в проекте, курируемом Чарльза, поздравила его с 75-летием, однако тот скромно отметил, что здесь много других людей, что "гораздо важнее".

Среди гостей были и известные лица, в том числе знаменитый шеф-повар Рэймонд Блан, ведущий The Repair Shop Джей Блейдс и певец Ли Джон из группы Imagination 1980-х годов.

В свой день рождения король проведет прием в Букингемском дворце, пригласив 400 медсестер и акушерок в рамках празднования 75-летия Национальной службы здравоохранения , а в вечером ожидается, что близкие родственники и друзья короля посетят частную вечеринку в Кларенс-Хаусе.

Как рос и менялся Чарльз

Известно, что на семейном празднике не будет принца Гарри, младшего сына монарха, и его жены Меган Маркл. В СМИ сообщалось, что пару не пригласили на юбилей Чарльза из-за продолжающихся разногласий между членами семьи.

Ранее Фокус писал интересные факты о Чарльзе, а также как его поздравили принц и принцесса Уэльские.