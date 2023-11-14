Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили короля Чарльза ІІІ с юбилеем (фото)

Британскому монарху и старшему сыну покойной Елизаветы II исполнилось 75 лет.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили британского короля Чарльза III с 75-м днем рождения, который он отмечает 14 ноября 2023 года. Соответствующий пост появился на страницах принца и принцессы Уэльских в соцсетях.

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"Желаем Его Величеству Королю счастливого 75-летия!" — отметили старший сын именинника и его жена.

На первом фото из карусели принц Уильям позирует с отцом в заснеженных горах. На втором именинник предстал в одиночестве на портрете. А на третьем собралась вся семья Уэльских, Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта, а также король Великобритании с супругой Камиллой. Последний снимок был сделан в июне 2023 года во время празднования официального дня рождения монарха — парада Trooping The Colour.

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Король Чарльз III празднует 75-летие

Именинник стал править Великобританией сразу после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, 8 сентября 2022 года. Официальная коронация состоялась 6 мая 2023 года. Ее посетили даже украинская первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Король Чарльз III и королева Камилла Фото: Getty

Напомним, Кейт Миддлтон может надеть тиару королевы Елизаветы II во время визита в Южную Корею.

Также Фокус писал о реакции принца Гарри на то, что его не пригласили отметить с семьей 75-летие отца.