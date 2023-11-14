Кейт Миддлтон может дебютировать с новой тиарой (фото)

После смерти королевы Елизаветы ІІ в наследство принцессе достались роскошные украшения с многовековой историей.

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Ожидается, что Кейт Миддлтон будет среди членов королевской семьи Великобритании на государственном банкете в Южной Корее 21 ноября 2023 года. Принцесса Уэльская может дебютировать в этот день с новой тиарой. Об этом пишет Hello Magazine.

Последний раз жена принца Уильяма носила тиару на королевской свадьбе в Иордании в июне 2023 года, сочетая мерцающее розовое платье Jenny Packham с тиарой "Узелки любви", которую называют "проклятой". Головной убор с бриллиантами и жемчугом, который ранее носила покойная мама принца Уэльского Диана, оказался любимым аксессуаром Миддлтон за последние 12 лет.

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Кейт Миддлтон на свадьбе принца Хусейна в Иордании

Другие диадемы, которые Кейт демонстрировала, — это тиара Cartier Halo — в день ее свадьбы — и тиара с цветком лотоса, которую последний раз надела на приеме дипломатического корпуса в 2022 году.

Кейт Миддлтон в день своей свадьбы в 2011 году Фото: Getty

Но после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года принцессе Уэльской было предоставлено больше драгоценностей Ее покойного Величества из хранилищ. Поэтому, судя по всему, королевская персона дебютирует с тиарой, которую ранее не носила на публике.

Какие тиары может надеть Кейт Миддлтон?

Тиара "Кокошник" королевы Александры

Эта блестящая тиара изначально принадлежала королеве Александре, когда она была известной как принцесса Уэльская. Поэтому кажется уместным, что украшение снова может появиться на человеке с таким титулом.

Она была подарена Александре на 25-летие ее свадьбы с Эдуардом VII в 1888 году. Впоследствии тиару передали ее невестке, королеве Марии, которая затем передала украшение Елизавете II.

Владимирская тиара

Головной убор круглой формы с бриллиантами и жемчугом был изготовлен для великой княгини Марии Павловны в качестве свадебного подарка в 1874 году.

Позже ее дочь, греческая принцесса Николас, продала украшение королеве Марии в 1921 году. Она изменила тиару, удалив капли жемчуга, чтобы носить головной убор с изумрудами.

Тиара "Кокошник" королевы Александры Фото: Getty Владимирская тиара Фото: Getty Images

Тиара Strathmore Rose

Тогдашняя леди Элизабет Боуз-Лайон (позже королева-мать) получила цветочный головной убор в качестве свадебного подарка от своего отца, графа Стратмора и Кингхорна в 1923 году.

Она часто носила головной убор через лоб, как это было в стиле 1920-х годов.

Тиару оставили ее дочери, королеве Елизавете II, после смерти королевы-матери в 2002 году, но с тех пор ее не видели ни на одном члене королевской семьи.

Королева-мать Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Уэльская надела любимое ожерелье покойной Елизаветы II.

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