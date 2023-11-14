Кейт Міддлтон може дебютувати з новою тіарою (фото)

Після смерті королеви Єлизавети ІІ у спадок принцесі дісталися розкішні прикраси з багатовіковою історією.

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Очікується, що Кейт Міддлтон буде серед членів королівської родини Великобританії на державному банкеті в Південній Кореї 21 листопада 2023 року. Принцеса Уельська може дебютувати в цей день з новою тіарою. Про це пише Hello Magazine.

Востаннє дружина принца Вільяма носила тіару на королівському весіллі в Йорданії в червні 2023, поєднуючи мерехтливу рожеву сукню Jenny Packham з тіарою "Вузлики кохання", яку називають "проклятою". Головний убір з діамантами та перлами, який раніше носила покійна мама принца Уельського, Діана, виявився улюбленим аксесуаром Міддлтон за останні 12 років.

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Виникнуть проблеми: Кейт Міддлтон одягла "прокляту" тіару (фото, відео)

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Кейт Міддлтон на весіллі принца Хусейна в Йорданії

Інші діадеми, які Кейт демонструвала, — це тіара Cartier Halo – в день її весілля – та тіара з квіткою лотоса, яку востаннє одягла на прийомі дипломатичного корпусу у 2022 році.

Кейт Міддлтон у день свого весілля у 2011 році Фото: Getty

Але після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року принцесі Уельській було надано більше коштовностей Її покійної Величності зі сховищ. Тому, судячи з усього, королівська персона дебютує з тіарою, яку раніше не носила на публіці.

Які тіари може одягти Кейт Міддлтон?

Тіара "Кокошник" королеви Олександри

Ця блискуча тіара спочатку належала королеві Олександрі, коли вона була відомою як принцеса Уельська. Тому здається доречним, що прикраса знову може з’явитися на людині з таким титулом.

Вона була подарована Олександрі на 25-річчя її весілля з Едуардом VII у 1888 році. Згодом тіару передали її невістці, королеві Марії, яка потім передала прикрасу Єлизаветі II.

Володимирська тіара

Головний убір круглої форми з діамантами і перлами був виготовлений для великої княгині Марії Павлівни як весільний подарунок у 1874 році.

Пізніше її донька, грецька принцеса Ніколас, продала прикрасу королеві Марії в 1921 році. Вона змінила тіару, видаливши краплі перлів, щоб носити головний убір зі смарагдами.

Тіара "Кокошник" королеви Олександри Фото: Getty Володимирська тіара Фото: Getty Images

Тіара Strathmore Rose

Тодішня леді Елізабет Боуз-Лайон (пізніше королева-мати) отримала квітковий головний убір як весільний подарунок від свого батька, графа Стратмора і Кінгхорна в 1923 році.

Вона часто носила головний убір через чоло, як це було в стилі 1920-х років.

Тіару залишили її дочці, королеві Єлизаветі II, після смерті королеви-матері в 2002 році, але з тих пір її не бачили ні на одному члені королівської родини.

Королева-мати Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Уельська одягла улюблене намисто покійної Єлизавети ІІ.

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