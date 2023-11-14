Королю Чарльзу 75 лет: топ самых милых детских фото британского монарха

Чарльз стал популярен с момента своего рождения.

Король Великобритании, Чарльз III, сегодня отмечает свой 75 день рождения. Он уже получил в подарок торт и побывал на праздничной вечеринке. Он даже получил новый фотопортрет на юбилей. Но британское издание Hello Magazine решило собрать самые милые детские фото снимки монарха.

Чарльз был официально коронован на исторической коронации его и королевы Камиллы в Вестминстерском аббатстве 6 мая, а в сентябре король отметил первый год своего правления.

Также были государственные визиты, парад в честь его первого дня рождения и первое лето в качестве хозяина в Балморале .

Но эти фото возвращают его в детство, когда им все восхищались, а принцесса Анна была его верным товарищем по играм.

Принц Чарльз с родителями и сестрой Фото: Getty Images

Маленький Чарльз позировал для знаменитой портретной фотографии со своими родителями принцем Филиппом и тогда еще принцессой Елизаветой и своей младшей сестрой, принцессой Анной. Снимок был сделан 9 августа 1951 года на лужайке у Кларенс-хауса.

Принц Чарльз с матерью Фото: Getty

На этом снимке 1952 года будущий король Чарльз, старший сын будущей королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского, резвился в Балморале. Он катался на детской машинке, а потом пытался забраться в окно.

Принц Чарльз на коронации матери Фото: Getty Images

Коронация Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Елизавета II взошла на престол в возрасте 25 лет после смерти своего отца Георга VI. К грандиозному событию готовились около 14 месяцев. Но маленький Чарльз очень скоро заскучал. И даже бабушка Елизавета и тетя Маргарет не смогли его развлечь.

Принц Чарльз с семьей и новорожденным братом, принцем Эндрю Фото: Getty Images

Милый снимок королевской семьи был сделан 8 сентября 1960 года. Королева Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский, позировали со своими детьми, новорожденным принцем Эндрю, принцессой Анной и Чарльзом, принцем Уэльским. Тогда семья проводила отпуск в Шотландии, в замке Балморал. И принц Чарльз впервые примерил килт.

Принц Чарльз в семь лет Фото: Getty Images

На одном из первых сольных официальных снимков принц Чарльз позировал в килте и твидовом пиджаке. После он еще не раз повторит этот стильный образ. На милом снимке юному принцу семь лет. И приблизительно в том же возрасте он появился на обложке Marie Claire.

К слову, на свой 75-й день рождения король Чарльз получил трехъярусный торт с помадкой. Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрэйди ранее рассказал, что покойная королева каждый год заказывала один и тот же декадентский бисквит с шоколадной помадкой; и он быстро стал известен как просто "Торт" среди членов королевской семьи, которые просили такое же угощение в свои дни рождения.