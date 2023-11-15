Арсен Мирзоян признался каким был последний разговор с Ниной Матвиенко

Народная артистка хотела, чтобы все это как можно быстрее закончилось

Украинский певец Арсен Мирзоян, который женат на Тоне Матвиенко, рассказал, каким был его последний разговор с тещей Ниной Матвиенко.

Подробностями последних дней жизни тещи Арсен поделился в эксклюзивном интервью со Славой Деминым.

"Я был не в последние дни. Я привозил лекарства. Это было ночью. Я пришел, хотел ее сфотографировать и не успел. Потому что она мне показывала лайк, а на пальце была прищепка. Смешно выглядело и она от этого улыбалась",- вспомнил певец последнюю встречу с тещей.

Мирзоян также рассказал, что Нина Митрофановна спрашивала у него, когда наконец закончится, то, что с ней происходит. Певец не уверен, что она чувствовала, что скоро умрет, однако, что артистке было сложно в последний месяц жизни, то это точно.

Арсен Мирзоян также вспомнил, что последними словами, которые он сказал Нине Метрофановне было банальное "Спокойной ночи".

Кроме этого, певец признался, что его жена, Тоня Матвиенко, имеет запись последней речи своей матери. Когда она будет готова, она сама все расскажет.

Арсен Мирзоян также рассказал, какой он видел свою тещу.

"Нина Матвиенко была хранительницей певческого наследия. Добрая половина песен, которые мы слышим, это все с помощью Нины Метрофановны Матвиенко. Очень много экспедиций. Она ездила собирала эти украинские народные песни. Все это было очень опасно в те времена. Она была очень добрым и мудрым человеком. Когда к тебе относятся негативно, говорят что-то плохое, но ты всесторонне отвечаешь любовью. Как бы о ней где-то там кто-то не высказывался, она никогда не расстраивалась. Может где-то там не понимала почему так, но всегда отвечала любовью",- добавил Мирзоян.

Напомним, Нина Матвиенко умерла за два дня до своего 76-летия. Ее смерть и новость о болезни привели в шок поклонников артистки.