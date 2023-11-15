Общается с медиумами, восхищается отцом: Ким Кардашьян дала откровенное интервью

Звезда реалити-шоу и блогер Ким Кардашьян стала лицом обложки британского журнала GQ и дала откровенное интервью.

Ким Кардашьян в оригинальных образах, напоминающих кадры из культового фильма "Американский психопат", появилась на обложке британского журнала GQ. Звезда реалити-шоу дала откровенное интервью, рассказав о своем отце, известном адвокате Роберте Кардашьяне, который умер в 2003 году. Ким призналась, что часто обращается к медиумам, общаясь с ним.

Ким Кардашьян стала одной из самых влиятельных личностей в мире моды. И сама запустила модный бренд Skims в 2019 году, который теперь стоит 4 миллиарда долларов.

Она и раньше выпускала косметику, духи, энергетические напитки под своим именем, но именно Skims оказался наиболее удачным проектом. И это если не считать ее семейное реалити-шоу, которое транслируется уже 24 сезона.

Компания Skims, известная своим инклюзивным подходом к размерам и оттенкам, родилась из-за разочарования Ким в том, что она не может найти подходящее корректирующее белье. Она даже красила то, что у нее было чайными пакетиками в ванной, чтобы оно лучше подходило к оттенку ее кожи.

Ким Кардашьян для GQ

В настоящее время бренд расширился от корректирующего белья до нижнего белья, домашней одежды, носков, нижнего белья и купальников и планирует открыть свой первый физический магазин в следующем году на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе. Компания Skims, которая в настоящее время оценивается в 4 миллиарда долларов, вскоре станет еще дороже благодаря своей недавно запущенной мужской линии.

Интерес Ким к мужской одежде – и одежде в целом – возник благодаря ее отцу.

Ким Кардашьян для GQ

"У этого человека был стиль", — говорит его бывшая жена и мать Ким Крис Дженнер. Когда они с Робертом начали встречаться в середине 70-х, он носил почти исключительно Gucci: спортивные куртки, брюки, лоферы. Он и его брат Томми были настолько лояльными покупателями, что из магазина в Беверли-Хиллз им звонили и сообщали, когда прибудет последняя коллекция. "Первым подарком, который мне подарил Роберт, — говорит Крис, — была модная камера Canon, которой я так и научилась пользоваться. Вторым подарком стала красивая сумка Gucci. В то время я работала стюардессой и была очень взволнована".

В детстве Ким часто играла в гардеробной своего отца, где были тщательно разложены галстуки, ремни и костюмы. "Когда мне было пять или шесть лет, — говорит она, — я забралась на полку, и она сломалась. Я только помню, как проснулась в больнице с сотрясением мозга".

С годами Роберт менял свой гардероб. "Он всегда хотел выглядеть круто", — говорит Ким. Будучи подростком она подрабатывала в модном бутике и подарила отцу стильные джинсы, которые он носил с черной футболкой и лоферами.

Так что ее образы для обложки в мужском костюме – это дань уважения стилю ее отца.

Сейчас Роберта Кардашьяна прежде всего помнят как друга и адвоката спортсмена О. Джей Симпсона, но Роберт, как и его дочь, был прежде всего предпринимателем. Одним из его самых прибыльных предприятий была компания Movie Tunes, поставляющая музыку для кинотеатров. Семья жила в Беверли-Хиллз. У них был бассейн и теннисный корт. И все дети Роберта работали в его компании.

Ким говорит, что сейчас и ее дети пробуют себя в предпринимательстве. Например Норт часто продает лимонад.

Ким шутит, что незнакомцам она продает лимонад за два доллара, а знакомые получают свой напиток за 20 долларов, потому что она говорит, что у нее нет сдачи.

"Я стараюсь, чтобы мои дети были как можно более нормальными и жили в районе, где они могли бы ездить на велосипедах к домам своих двоюродных братьев", — говорит Ким, но тут же признает, что район, где живет ее семья, закрыт для посторонних.

"Я понимаю, что это ненормальная жизнь. У нас никогда не будет нормальной семейной жизни, несмотря ни на что. Как родитель, я хочу защитить их настолько, насколько смогу", — говорит она.

Интервью Ким дала в поместье Кардашьян в Хидден-Хиллз — особняке площадью 22 000 квадратных футов, на реконструкцию которого она и ее бывший муж Канье Уэст потратили большую часть своего брака и десятки миллионов долларов. Ее дети как раз были вместе со своим отцом в Италии.

Ким Кардашьян для GQ

Ким была одета в черную толстовку Nike с логотипом Гарвардской школы бизнеса, куда ее пригласили выступить ранее в этом году. Она более двух лет работает с репетиторами по правовым вопросам в надежде сдать экзамен на адвоката в Калифорнии и получить юридическую лицензию. Ее приверженность реформе уголовного правосудия уже привела к тому, что она помогла добиться смягчения приговоров нескольким заключенным и принятия двухпартийного Закона о первом шаге 2018 года, призванного, среди прочего, сократить чрезмерные наказания в федеральной пенитенциарной системе и способствовать реабилитации.

Какой бы искренней ни была ее приверженность реформам, главная мотивация Ким стать юристом — это почтить память своего отца.

Ким старается учиться два-три часа каждый день и надеется сдать экзамен на адвоката в конце следующего или начале 2025 года.

И она помнит, как проходил суд над О. Джей Симпсоном, обвиняемым в убийстве его жены.

"Мой отец забрал нас с Кортни из школы. Он сказал: "Я хочу, чтобы вы, девочки, стали свидетелями части истории и того, что такое суд", — Крис Дженнер была близкой подругой Николь Браун Симпсон. Хотя позже Роберт выразил сомнение в невиновности своего друга, он преданно служил членом команды защиты, которая добилась оправдательного приговора.

Ким говорит, что это было тяжелое время. Потому что их родители находились по разные стороны баррикад и переживали развод.

Ким было девять лет, примерно столько же, сколько сейчас Норт, когда Крис и Роберт развелись. "Я думал о том, как мои родители справились с этим с нами. Я просто помню, что они были открыты", — говорит она.

Она признается, что работает с терапевтом. Но ей больше помогают друзья. Самых близких подруг у нее шесть. И они дружат много лет. Одна из них, Эллисон Стэттер шутит, что "знала Ким еще до Ким".

Помимо своих друзей и семьи, Ким также обращается к экстрасенсам и медиумам за утешением. Есть несколько человек, с которыми она регулярно консультируется.

"Один из них скорее духовный целитель, излучающий хорошие вибрации и энергию", — говорит Ким, отмечая, что она полагается и на свою веру.

Ким Кардашьян для GQ

"Я, наверное, более религиозна, чем думает большинство людей", — говорит она. Ким молится со своими детьми каждый вечер перед сном; если дети ночуют не дома, они свяжутся с Ким по FaceTime, чтобы помолиться. Они также читали библейские истории из тех же книг, которые Роберт читал Ким и ее братьям и сестрам, когда они были детьми. У Кортни сохранились эти книги и она делится ими с сестрами.

Ким была уже взрослой, когда ее отцу диагностировали рак пищевода и она с сестрами была рядом и поддерживала его. Но она сомневается, что ему бы понравилось реалити-шоу о их семье. Но, по ее словам, ему нравилась близость их семьи, так что эти эпизоды бы пришлись ему по душе.

По словам Ким, во время одного из сеансов с медиумом Роберт обратился к ней. "У моего отца был скол на зубе, — вспоминает она, — и я всегда говорила: "Папа, вылечи этот зуб". Он просто смеялся и говорил: "Кимберли, никто этого не видит". А потом и у самой Ким сломался зуб. "Твой отец смеется над твоим зубом", — сказал ей медиум.

"Никто об этом не знал. Я никогда об этом не рассказывала. Подобные вещи просто заставляют меня улыбаться внутри", — говорит она.

Напомним, ранее Ким Кардашьян призналась, что сделала татуировку на губе. И теперь часто забывает, что она у нее есть.