Ким Кардашьян, Гвинет Пэлтроу и Эшли Грэм в нарядах из кристаллов появились на открытии модного бутика

Ким Кардашьян в ослепительном образе появилась на открытии нового флагманского магазина Swarovski на Пятой авеню и отметила сотрудничество бренда с линией SKIMS.

Related video

43-летняя Ким Кардашьян в ослепительном топе и мини-юбке, усыпанными кристаллами, прибыла на открытие нового флагманского магазина Swarovski на Пятой авеню в Нью-Йорке, которое одновременно стало празднованием сотрудничества бренда с линией SKIMS. Об этом пишет Daily Mail.

Это событие оказалось звездным: к Ким присоединились такие звезды, как супермодель Эшли Грэм, обладательница "Оскара" Гвинет Пэлтроу и партнерша Ким по сериалу "Американская история ужасов" Эмма Робертс.

Ким подчеркнула свой образ, надев туфли на высоких серебряных каблуках. Макияж ей сделала ее новый визажист Рокаэль Лизама, дополнив ее образ парой накладных ресниц и щедрым количеством светящегося бронзатора, чтобы создать здоровое сияние на лице.

Ким Кардашьян на открытии нового флагманского магазина Swarovski на Пятой авеню Фото: Getty Images

А прической Ким занимался ее парикмахер Крис Эпплтон, создав прическу в стиле Памелы Андерсон из 1990-х с челкой и пышным пучком.

Эшли Грэм мало что оставила воображению, выставляя напоказ свои формы в блестящем сетчатом платье, демонстрирующем нижнее белье.

Эшли Грэм Фото: Getty Images

Гвинет Пэлтроу была образцом элегантности, появившись в белом платье без бретелек.

Гвинет Пэлтроу Фото: Getty Images

Эмма Робертс продемонстрировала фигуру в черном боди из спандекса, украшенном кристаллами Сваровски.

Эмма Робертс Фото: Getty Images

Красавица-блондинка носила такие же украшения, как и Гвинет, но добавила блестящий пояс с кристаллами.

На открытии бутика Ким позировала вместе с креативным директором Swarovski Джованной Батталья Энгельберт, которая дополнила украшениями из кристаллов свое закрытое черное платье.

А также была сфотографирована рядом с хромированным Линкольном, покрытым кристаллами Сваровски.

Сияющий автомобиль на открытии бутика

Открытие бутика также посетили актрисы Синтия Эриво и Рэйчел Броснахэн.

Ким ранее призналась ELLE, что это сотрудничество было ее мечтой, потому что она "всегда была девушкой Swarovski".

Ким Кардашьян на открытии бутика Сваровски

"Кристаллы Сваровски и гламур бренда делают меня счастливее. Надеюсь, наши покупатели чувствуют то же самое, надевая эту коллекцию. Объединить дизайн ювелирных изделий и готовую одежду — это то, чем я всегда хотела заниматься, поэтому объединение опыта Swarovski в области кристаллов и ювелирных изделий и инновационных тканей Skims имело смысл", — отметила Кардашьян.

Она сказала, что ей очень нравится сочетать спортивные хлопковые модели с блестящими и экстравагантными платьями, усыпанными кристаллами и цепочками.

Напомним, ранее Ким Кардашьян посетила церемонию вручения премии Совета модельеров Америки (CFDA).