Кім Кардаш'ян, Гвінет Пелтроу й Ешлі Грем у вбраннях із кристалів з'явилися на відкритті модного бутика

Кім Кардаш'ян у сліпучому образі з'явилася на відкритті нового флагманського магазину Swarovski на П'ятій авеню та відсвяткувала співпрацю бренду з лінією SKIMS.

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43-річна Кім Кардаш'ян у сліпучому топі та мініспідниці, всипаних кристалами, прибула на відкриття нового флагманського магазину Swarovski на П'ятій авеню в Нью-Йорку, яке одночасно стало святкуванням співпраці бренду з лінією SKIMS. Про це пише Daily Mail.

Ця подія виявилася зірковою: до Кім долучилися такі зірки як супермодель Ешлі Грем, володарка "Оскара" Гвінет Пелтроу та партнерка Кім із серіалу "Американська історія жахів" Емма Робертс.

Кім підкреслила свій образ, одягнувши туфлі на високих срібних підборах. Макіяж їй зробила її нова візажистка Рокаель Лізама, доповнивши її образ парою накладних вій і щедрою кількістю сяйливого бронзатора, щоб створити здоровий блиск на обличчі.

Кім Кардаш'ян на відкритті нового флагманського магазину Swarovski на П'ятій авеню Фото: Getty Images

А зачіскою Кім займався її перукар Кріс Епплтон, створивши зачіску в стилі Памели Андерсон 1990-х із чубчиком і пишним пучком.

Ешлі Грем мало що залишила уяві, виставляючи напоказ свої форми в блискучій сітчастій сукні, що демонструвала спідню білизну.

Ешлі Грем Фото: Getty Images

Гвінет Пелтроу була зразком елегантності, з'явившись у білій сукні без бретелей.

Гвінет Пелтроу Фото: Getty Images

Емма Робертс продемонструвала фігуру в чорному боді зі спандексу, прикрашеному кристалами Сваровскі.

Емма Робертс Фото: Getty Images

Красуня-блондинка носила такі ж прикраси, як і Гвінет, але додала блискучий пояс із кристалами.

На відкритті бутика Кім позувала разом із креативною директоркою Swarovski Джованною Батталья Енгельберт, яка доповнила прикрасами з кристалів свою закриту чорну сукню.

Також її сфотографували поруч із хромованим "лінкольном", покритим кристалами Сваровскі.

Сяйливий автомобіль на відкритті бутика

Відкриття бутика також відвідали акторки Синтія Еріво та Рейчел Броснахен.

Кім раніше зізналася ELLE, що ця співпраця була її мрією, тому що вона "завжди була дівчиною Swarovski".

Кім Кардаш'ян на відкритті бутика Сваровскі

"Кристали Сваровскі та гламур бренду роблять мене щасливішою. Сподіваюся, наші покупці відчувають те саме, одягаючи цю колекцію. Об'єднати дизайн ювелірних виробів і готовий одяг — це те, чим я завжди хотіла займатися, тому об'єднання досвіду Swarovski в галузі кристалів і ювелірних виробів та інноваційних тканин Skims мало сенс", — зазначила Кардаш'ян.

Вона сказала, що їй дуже подобається поєднувати спортивні бавовняні моделі з блискучими й екстравагантними сукнями, посипаними кристалами та ланцюжками.

Нагадаємо, раніше Кім Кардаш'ян відвідала церемонію вручення премії Ради модельєрів Америки (CFDA).