Кім Кардаш'ян і Вера Вонг: найяскравіші образи CFDA Fashion Awards

Представники світу моди зібралися, щоб вручати та отримувати щорічні нагороди Ради модельєрів Америки (CFDA).

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У понеділок увечері світ моди зайняв Музей природної історії у Верхньому Вест-Сайді Мангеттена для вручення щорічних нагород Ради модельєрів Америки (CFDA). Вперше 42-річна церемонія відбулася в культовому місці. Церемонію відвідали Кім Кардаш'ян, Віра Вонг, Демі Мур і багато інших. А господинею вечора стала Енн Гетевей, пише W magazine.

На своїй посаді Енн замінила акторку та ікону стилю Сару Джессіку Паркер. Зірка "Сексу у великому місті" була змушена піти через "непередбачені обставини".

Енн Гетевей Фото: Getty Images

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На церемонії були відзначені найкращі представники американської моди — минулого, сьогодення і майбутнього — а також лауреати вечора. У тому числі засновниця Goop Гвінет Пелтроу і володарка нагороди "Ікона моди року" Серена Вільямс.

Кім Кардаш'ян і Серена Вільямс Фото: Getty Images

Вера Вонг отримала нагороду Ради директорів за її внесок у весільну індустрію, Марія Корнехо отримала додому премію Джеффрі Біна за видатні досягнення, а Джонатана Андерсона було названо міжнародним дизайнером року за його роботу в JW Anderson і Loewe.

Вера Вонг Фото: Getty Images

Але попри те, що лауреати цих номінацій визначені, багато з великих нагород вечора все ще під питанням. Ймовірно, найбільше питання пов'язане з тим, хто стане американським дизайнером жіночого одягу 2023 року. Це може стати повторною перемогою для Кетрін Гольштейн з Khaite, яка після перемоги торік була номінована на цю нагороду разом з Джозефом Альтузаррою з Altuzarra, Крістофером Джоном Роджерсом, Раулем Лопесом з Luar і Торі Берч.

Гвінет Пелтроу Фото: Getty Images

Але перш ніж було вручено будь-якого модного "Оскара", звісно ж, була червона доріжка.

До Кім Кардаш'ян, Демі Мур, Айо Едебірі, Мері Джей Блайдж і Ґрети Лі приєдналися завсідники CFDA, як-от Карлі Клосс, Хлоя Севіньї і Лоу Роуч, а також дизайнери, зокрема Віллі Чаваррія, Вес Ґордон і ЛаКуан Сміт.

Демі Мур Фото: Getty Images

CFDA — це завжди незабутній вечір, який відвідують селебріті і демонструють найстильніші та найелегантніші вбрання зі свого гардероба.

"Завдяки моді у нас справді є можливість створити свій власний образ і поділитися своїми унікальними поглядами зі світом", — сказала Серена Вільямс, яка отримала нагороду "Ікона моди", яку вручила їй подруга Кім Кардаш'ян.

Вільямс, яка з цієї нагоди носила костюм Thom Browne, виготовлений за індивідуальним замовленням, згадує, як свого часу "переосмислила традиційний тенісний одяг", доповнивши його пишними пачками, боді та аксесуарами для волосся.

"Сьогодні я стою тут з усіма вами не тільки як спортсмен, а і як людина, яка особисто відчула незвичайну силу моди", — зізналася велика тенісистка.

Раніше Кім Кардаш'ян та її компанія SKIMS продемонстрували оригінальний фасон одягу з сосками.