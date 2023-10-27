Кім Кардаш'ян представила інноваційну колекцію SKIMS з вбудованим соском

Компанія анонсувала випуск нової лінійки бюстгальтерів на 31 жовтня.

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З початку 2023 року, Кім Кардашян і її компанія SKIMS активно впроваджують нові інноваційні рішення у своїй продукції білизни. Останнім часом компанія анонсувала випуск нової лінійки бюстгальтерів, які спеціально розроблені для підтримки жіночої комфортності і стилю. Перевірка товару відбулася під строгим наглядом дизайнерського відділу, з врахуванням побажань клієнтів щодо зручності та якості. Про це повідомляє видання TMZ.

Спеціалісти компанії SKIMS підкреслюють, що нові бюстгальтери не містять жодних незвичайних або нестандартних деталей і їхня головна мета — забезпечити неперевершений комфорт у побутовому використанні.

Компанія також активно підтримує ряд благодійних ініціатив, спрямованих на допомогу середовищу та людям, зокрема, через пожертвування частки від продажів на підтримку організацій, що займаються екологічними проблемами та соціальними ініціативами.

SKIMS продовжує свою місію створення якісної і стильної білизни, щоб кожна жінка відчувала себе впевнено та комфортно в будь-який час дня.

"Ідеальна повнота з вбудованим штучним соском для шокового ефекту — зустрічайте останню новинку нашої колекції Ultimate Bra у вівторок, 31 жовтня, о 9 ранку за тихоокеанським часом,12 вечора за східним часом. Приєднуйтесь до списку очікування для раннього доступу до магазину, " — написала Кім Кардашян.

Kim Kardashian X

"На додаток до наших інвестицій у просування процесу видалення вуглецю, SKIMS з гордістю перераховує 10% від продажів нашого бюстгальтера SKIMS Ultimate Nipple Bra, як одноразову пожертву, на рахунок — глобальній мережі, що об'єднує тисячі компаній та екологічних організацій, які працюють разом, щоб підтримати людей і планету," — додала вона, підкреслюючи важливість екологічної свідомості у сучасному світі.

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян створила першу колекцію спідньої білизни для чоловіків