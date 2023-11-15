53-летней Ирине Билык сделали предложение руки и сердца на глазах у ее поклонников

Певица сказала "Да".

53-летняя певица Ирина Билык неожиданно получила предложение руки и сердца на своем концерте во Львове.

Видеороликом с события певица поделилась на своей странице в инстаграм.

"Давно никто не делал мне предложение руки и сердца! Как считаете, можно ли выходить замуж вслепую? Что посоветуете?", — написала певица.

Судя по всему предложение сделал Ирине ее поклонник, который давно следит за ее творчеством.

Ірина Білик

На видео Ирина стоит с большим букетом роз, в то время как молодой человек становится на одно колено и предлагает ей стать его женой. Лицо мужчины не видно, но судя по всему он молодого возраста. Поклонники даже отметили, что сзади он очень похож на певца Макса Барских. На видео также видно, что молодой человек одет в черные кожаные штаны и черный пиджак в блестках.

"Ты станешь моей женой?" — спросил молодой человек.

В свою очередь Ирина Билык взяла в руки микрофон и начала говорить к молодому человеку. Как выяснилось, певица знакома с ним, однако они мало общались. Билык призналась, что он ей также симпатизирует.

"Наверное все могут подумать, что это какое-то шоу. Для меня любовь, это и верность, честность. Обязательно честность. Мне очень хотелось бы иметь такого мужчину как ты. Но мы почти не знакомы. Я просто вижу тебя в зале, счастлива видеть тебя в зале на этих концертах. И сейчас я подумала, это будет неправильно сказать человеку, который меня любит, который мне тоже нравится, кстати, это будет очень неправильно сказать нет. Я хочу сказать "да"", — сказала певица.

В сети уже слили информацию, кто же стал тем мужчиной, кому Ирина сказала "да". Как выяснилось, поклонника зовут Николай Онищук, он владелец салона красоты в Тернополе.

Конечно такое событие не смогли обойти поклонники артистки.

"Вы прекрасна, но у него так все наиграно было и вы правильно заметили и отметили честность".

"Надо дать шанс человеку! А может он хороший и вы будете счастливы".

"Нет. Надо хоть немного знать человека. Да и Димка будет против".

"Поздравляю Вас! Но ваше сердце принадлежит другому".

"Вчера была на концерте и видела все вживую. Это было очень неожиданно и трогательно. Но конечно должны быть чувства друг к другу перед таким важным шагом. Спасибо за незабываемый концерт во Львове".

"Хотел пропиариться, а Иру поставил в неудобное положение. предложение звучало, как в церкви. Вероятно парень имеет стаж".

Отметим, что в последнее время Ирина Билык часто появляется на публике со своим бывшим, хореографом Дмитрием Коляденко. Парочка часто подогревает слухи о своем примирении, однако официально ничего не комментирует.

Напомним, ранее Ирина Билык рассказала о последствиях оккупации ее населенного пункта и разрушения дома в селе Березовка Бучанского района .