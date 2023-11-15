Даша Кацурина поделилась трогательными кадрами Дантеса с ее сыном (фото)

Мама двоих детей и ее возлюбленный начали жить вместе в доме в столице.

Украинский ресторатор и дизайнер Даша Кацурина поделилась трогательными кадрами Владимира Дантеса с ее сыном. Ролик мама двоих детей опубликовала в своем телеграм-канале.

Музыкант сидел у костра с сыном своей возлюбленной Иваном. Они грели руки осенним вечером.

"Вова учит Ивана греть ручки у костра, Киев, дома, 2023г", — прокомментировала видео Даша Кацурина.

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Владимир Дантес с сыном Даши Кацуриной Фото: Телеграм Даші Кацуріної

Кроме Ивана, Даша Кацурина воспитывает старшую дочь Александру от союза с ресторатором Михаилом Кацуриным, который сейчас встречается с певицей Надей Дорофеевой. Они развелись в 2022 году. Тогда же о решении разорвать свой союз объявили Дантес и Дорофеева.

Долгое время Кацурина жила в Польше. Там даже ее дочь пошла в школу, однако сейчас они вернулись в Украину и живут вместе с Дантесом в просторном двухэтажном доме. Дизайнер часто делится трогательными кадрами своего возлюбленного с детьми.

Владимир Дантес с детьми Даши Кацуриной Фото: dasha_katsurina

Напомним, Владимир Дантес и Даша Кацурина с детьми начали жить вместе.

Также Фокус писал об отношении Владимира Дантеса к вероятности свадьбы с его возлюбленной.