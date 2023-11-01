Надя Дорофеева поделилась новым снимком с Мишей Кацуриным (фото)

Влюбленные заключили официальный брак летом 2023, за год до этого они подтвердили слухи о романе.

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Украинская певица Надя Дорофеева поделилась новым фото со своим мужем, ресторатором Мишей Кацуриным. Семейный снимок артистка опубликовала в Instagram.

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Надя Дорофеева отправилась на шопинг с детьми Кацурина (фото)

Тренер "Голосу країни-13" опубликовала фото в зеркале. Она позировала в короткой юбке и светло-серой кофте. Дорофеева держала за руку своего возлюбленного, за которого вышла замуж летом 2023 года.

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Миша Кацурин и Надя Дорофеева Фото: nadyadorofeeva

Она никак не прокомментировала свежий кадр, лишь отметила аккаунт Кацурина и поставила эмодзи в виде белого сердечка.

Миша Кацурин и Надя Дорофеева

Слухи о романтических отношениях дуэта начали распространять еще в марте 2022 года, сразу после известия о разводе Нади Дорофеевой с Владимиром Дантесом. Тогда же о разрыве брака сообщил и ресторатор. Он закончил отношения с Дашей Кацуриной, от которой воспитывает двоих детей.

Лишь в июне того же года певица и ресторатор подтвердили домыслы фанатов, опубликовав совместное фото.

Напомним, Миша Кацурин показал, как провожал жену на работу.

Также Фокус писал об образе Нади Дорофеевой на суперфинале "Голосу країни-13", который снимали в столице Польши.